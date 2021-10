Le sorprese nella sesta stagione della soap opera Il Paradiso delle Signore continuano a essere numerose. Dagli spoiler dell’episodio in onda su Rai 1 l’11 ottobre 2021 si evince che tra i due storici personaggi Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e il suocero Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) emergeranno delle divergenze sulla linea editoriale della rivista del lussuoso negozio del capoluogo lombardo.

Il Paradiso delle signore, spoiler dell’11 ottobre: Adelaide sempre più decisa a leggere la missiva che Achille ha scritto alla figlia Flora

Nel corso della ventunesima puntata in programmazione sulla rete ammiraglia Rai lunedì 11 ottobre 2021, finalmente i telespettatori assisteranno al tanto atteso trasferimento di Flora (Lucrezia Massari) a Villa Guarnieri, dopo la proposta inaspettata che le è stata fatta da Adelaide (Vanessa Gravina).

La contessa di Sant’Erasmo in realtà avrà un doppio fine con la nuova stilista del grande magazzino milanese, visto che vorrà leggere a tutti i costi ciò che il suo defunto marito Achille (Roberto Alpi) ha scritto alla figlia quando era ancora in vita.

Adelaide si tranquillizzerà quando la giovane Ravasi inizierà ad alloggiare nella sua tenuta e spererà che grazie a questo escamotage sia più semplice per lei raggiungere il suo obiettivo.

Ezio viene presentato al paradiso come direttore della Palmieri, Vittorio litiga con il suocero Umberto

Nel contempo Ezio (Massimo Poggio) verrà presentato tra le mura del Paradiso come nuovo direttore della Palmieri e senza ombra di dubbio si capirà perfettamente che Umberto non si sbagliava quando ha avuto il sentore di affidargli l’importante incarico.

Intanto Vittorio pur essendo unito da un legame di parentela con il commendatore Guarnieri, per il fatto di essere il padre di sua moglie Marta (Gloria Radulescu), non ci andrà per niente d’accordo e avranno dei pareri diversi riguardo le decisioni da prendere sul Paradiso Market.

Tina torna dalla Svizzera, Stefania e il padre Ezio cenano insieme per la prima volta

Successivamente i telespettatori rivedranno Tina (Neva Leoni) che farà ritorno dalla Svizzera. La fanciulla continuerà a non essere sincera con nessuno, compresi i suoi familiari, visto che al momento non svelerà per quale motivo si è vista costretta a partire all'improvviso.

Per concludere ci sarà la prima cena tra Stefania (Grace Ambrose) e il padre Ezio nell’appartamento in cui vivevano i Cattaneo, intanto in televisione verrà trasmesso un discorso di Papa Giovanni XXIII.