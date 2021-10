È notizia di questi giorni che è già finita la conoscenza tra Ida Platano e Marcello Messina. Le anticipazioni delle puntate di U&D che sono state registrate il 2 e il 3 ottobre, hanno informato i telespettatori che la dama è stata lasciata a causa di continui battibecchi e incomprensioni: la decisione definitiva l'ha presa il cavaliere a circa un mese dall'inizio del rapporto. Una storia che la parrucchiera ha pubblicato su Instagram in queste ore non solo conferma la rottura, ma sembra celare frecciatine all'uomo col quale stava nascendo qualcosa di importante.

Il commento dopo le registrazioni di U&D

Non è durata neppure un mese la nuova relazione di Ida: sebbene le premesse fossero ottime e incoraggianti, la conoscenza tra la dama e Marcello è ufficialmente finita nel corso delle ultime due registrazioni di U&D. Il cavaliere ha scelto di interrompere la frequentazione con Platano dopo aver realizzato che i loro caratteri erano inconciliabili: erano diventate all'ordine del giorno, infatti, le discussioni per futili motivi, un po' come accadeva tra la bresciana e Riccardo Guarnieri fino a non molto tempo fa. Rientrata a casa dopo le riprese settimanali del dating-show, la parrucchiera ha dato sfogo alla sua delusione condividendo un pensiero piuttosto eloquente su Instagram, una riflessione che i fan hanno immediatamente collegato alla storia finita male con Messina.

Primo addio tra i protagonisti del Trono Over di U&D

La mattina di mercoledì 6 ottobre (ovvero due/tre giorni dopo essere stata lasciata da Marcello), Ida ha deciso di pubblicare una storia su Instagram che i follower considerano una frecciatina neppure troppo velata al cavaliere che ha frequentato fino a pochissimo tempo fa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Dura solo ciò che è reciproco: cercarsi, trovarsi, inca... e riprendersi. Il resto è solo illusione", è questa la riflessione che Platano ha pubblicato sul proprio account nelle ultime ore, un pensiero non suo ma che sembra condividere al cento per cento. Stando a questo messaggio piuttosto esplicito, la dama non avrebbe reagito bene alla rottura voluta da Messina, anche perché è arrivata come un fulmine a ciel sereno e dopo una conoscenza piacevole, fatta di parole importanti e gesti eclatanti.

I dubbi degli spettatori di U&D

Le anticipazioni delle puntate di U&D che sono state registrate sabato 2 e domenica 3 ottobre, hanno spiazzato gran parte dei fan del programma: nessuno, infatti, si aspettava che Marcello prendesse la drastica decisione di chiudere la conoscenza con Ida dopo le tante belle cose che ha detto e fatto con lei. Tra alcuni spettatori del programma, dunque, nelle ultime ore è nato un sospetto sulla sincerità del cavaliere: visto il repentino cambio di atteggiamento di Messina, in tanti hanno iniziato a chiedersi se abbia provato un reale interesse per Platano oppure se avvicinandosi a lei ricercasse solamente visibilità.

"Lui ha detto di aver seguito il suo percorso con Riccardo e quindi ha visto le liti tra i due.

Se non gli piaceva il suo carattere perché venire in studio a corteggiarla?", si è domandato uno scettico telespettatore dopo aver saputo del presunto addio dei due. Tra coloro che stanno dalla parte di Ida, c'è anche chi sta sposando la teoria secondo la quale Marcello l'avrebbe presa in giro sin dall'inizio: "Aveva bisogno di acquistare visibilità, di lei non gliene può fregare di meno". Se questo legame si è spezzato definitivamente, lo si saprà con certezza solo nelle prossime settimane, quando saranno registrate nuove puntate di U&D, che serviranno per approfondire i perché di questa rottura.