Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 per la settimana dall'1 al 5 novembre e per i protagonisti ci saranno importanti novità. Al centro delle scene ci sarà Anna che con suo marito Ezio raggiungerà l'accordo di non rivelare a Stefania la sua vera identità, mentre Vittorio sarà alla ricerca di una nuova venere. Dopo l'addio di Paola, Gemma sarà determinata a prendere il suo posto da commessa. Occhi puntati anche su Agnese che scoprirà un ammanco dal conto di famiglia, mentre Don Saverio spronerà Giuseppe ad essere sincero con sua moglie.

Vittorio sarà molto deluso da Tina quando saprà che la ragazza l'ha ingannato con l'aiuto di Anna, mentre quest'ultima racconterà a Salvatore il suo passato. Infine, Flora sarà decisa ad indagare sulle accuse di Cosimo nei confronti di Umberto.

Come reagirà Agnese quando scoprirà l'ennesima bugia di suo marito?

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 dall'1 al 5 novembre raccontano che Agnese sarà sconvolta quando scoprirà che suo marito ha dilapidato tutti i suoi risparmi. Nel frattempo, Don Saverio ascolterà una conversazione telefonica di Giuseppe e Petra e, insospettito indagherà per saperne di più. Conoscendo la situazione familiare di Agnese, il parroco chiederà all'uomo di parlare con sua moglie ed essere sincero con lei.

Per la famiglia Amato questo episodio potrebbe essere l'inizio della rottura definitiva, dopo l'ennesima bugia di Giuseppe che per mesi ha nascosto a sua moglie di aver avuto un figlio da un'altra donna in Germania. Agnese si porta dentro il senso di colpa per aver tradito suo marito con Armando, ma per lei sarà molto difficile accettare di essere stata ingannata ancora una volta.

Le bugie di Tina saranno smascherate da Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nella settimana dall'1 al 5 novembre, al Paradiso delle signore 6 Vittorio inizierà ad avere dei dubbi sul brano registrato che Tina gli ha consegnato e quando sentirà Anna cantare la convocherà nel suo ufficio. La signorina Imbriani non rivelerà a Conti del piano della cantante, ma racconterà a Salvatore quello che è appena accaduto con Vittorio.

Il giovane Amato, per questo, convincerà Tina a dire tutta la verità al direttore del Paradiso e la ragazza si recherà da lui, soprattutto dopo aver saputo che Vittorio si è esposto anche economicamente per il progetto. Salvatore prenderà le parti di Anna, con quest'ultima che si deciderà a raccontare il suo difficile passato al barista.

Flora inizierà a indagare sul rapporto tra i Guarnieri e Ravasi: anticipazioni settimanali 1-5 novembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 per la settimana dall'1 al 5 novembre rivelano che Marcello, con l'aiuto di Ludovica organizzerà una serata in modo da far avvicinare il suo amico Salvatore ad Anna, mentre Paola rinuncerà al suo posto da commessa per occuparsi della famiglia.

Vittorio cercherà una nuova venere e l'occasione non sfuggirà a Gemma che si presenterà come candidata, certa di riuscire a realizzare il suo desiderio di lavorare al grande magazzino. Per Gloria ed Ezio ci sarà un accordo: la capocommessa potrà restare a Milano, ma prometterà di non rivelare mai a sua figlia la sua vera identità per evitare complicazioni per tutti. Infine, Flora inizierà a raccogliere informazioni sul rapporto tra suo padre Achille Ravasi e la famiglia Guarnieri. La stilista vorrà andare a fondo per capire se le accuse di Cosimo nei confronti del commendatore abbiano un motivo valido.