Spazzate via nel tempo di una Instagram Story le voci di crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese che negli ultimi giorni avevano tenuto banco nel mondo del Gossip. A smentire la separazione dalla madre della sua primogenita Luna Marì è stato il parrucchiere che ha reso partecipi i suoi follower di una bella serata, fatta di divertimento e spensieratezza, che ha visto protagonista la coppia e altri amici del mondo dello showbiz. Dopo il post in cui Antonino, prendendo in prestito le strofe di una canzone di Blanco, aveva messo in chiaro il suo desiderio di stare con la figlia e la compagna, che comparivano in uno scatto, adesso giunge ulteriore conferma del fatto che se qualche dissidio c'è stato veramente orami è acqua passata.

Belen e Antonino: voci di crisi archiviate

Alessandro Rosica, esperto di gossip, aveva data per certa la crisi tra Belen e Antonino: il giornalista aveva annunciato un allontanamento in corso, confermato e arricchito da ulteriori particolari dalla blogger Deinaira Marzano. In effetti, dopo giorni di assenza dai social con scatti di coppia e dediche romantiche a cui i due avevano abituato i fan, pareva verosimile che la show-girl argentina e il padre della piccola Luna non stessero attraversando un buon periodo. Inoltre, alcuni aforismi riportati dalla Rodriguez lasciavano intendere che qualcosa non andasse bene.

Nessuno dei diretti interessati, però, si era espresso in maniera chiara e diretta sulla questione, lasciando tutti nel dubbio.

Ieri, però è giunta la svolta. Spinalbese ha postato diverse Instagram Story che raccontano di una bellissima serata trascorsa con amici, tra brindisi e danze scatenate. E proprio protagonista di uno di questi balli è stata la splendida Belen che in un abito corto che mette in mostra un fisico perfetto si è lasciata andare ad un balletto sensuale.

Serata di divertimento con amici

Insomma, pare proprio che in tale modo Antonino abbia sottolineato non solo di stare ancora con Belen ma di essere felice con la compagna tanto da stare in pubblico senza problemi. E infatti, Belen e Spinalbese non era soli a divertirsi: con loro c'erano Patrizia Griffini, Giorgia Matteucci, Claudia Galanti ed Emiliano Bonazzoli.

Il sereno, semmai il periodo buio c'è stato realmente, è tornato e Luna Marì ha nuovamente i genitori riuniti.

Adesso Belen deciderà di esporsi per raccontare cosa è realmente successo? Probabilmente la show-girl dimostrerà con i fatti che la tra lei e Antonino regna l'amore mentre la curiosità dei fan resta comunque alta. L'importante per la coppia, senza dubbio, è stare insieme, nonostante le voci di gossip siano esse veritiere o finte.