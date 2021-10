La soap opera di origini turche Love is in the air continua a essere seguita dai telespettatori italiani, ottenendo un ottimo riscontro in termini di ascolti su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo italiano il 21 ottobre 2021, raccontano che Serkan Bolat (Kerem Bürsin) a seguito di uno scontro con Eda Yildiz (Hande Erçel) si confiderà con il suo fidato amico Engin Sezgin (Anıl İlter): quest’ultimo apprenderà che il facoltoso imprenditore si è reso conto di amare la giovane studentessa nonostante la sua amnesia.

Anticipazioni Love is in the air, episodio di giovedì 21 ottobre: Serkan e Eda hanno l’ennesimo litigio

Nel corso del 111° episodio dello sceneggiato (disponibile pure in streaming sulla piattaforma MediasetPlay) in programmazione giovedì 21 ottobre 2021 a partire dalle ore 16:55 circa, ci sarà l’ennesimo litigio tra i due protagonisti principali della serie (diffusa in Turchia con il titolo Sen Çal Kapimi). In particolare, dopo aver discusso furiosamente con la giovane studentessa e fioraia Eda e averla delusa per aver ceduto alcune sue azioni dell’azienda Art Life a Selin (Bige Önal) facendola diventare nuovamente socia, Serkan si sfogherà con il suo migliore amico Engin lasciandosi andare a una confessione del tutto inaspettata.

Il ricco architetto - pur non avendo alcun ricordo dell’ultimo anno di vita - dirà a Engin di essersi accorto di provare dei sentimenti nei confronti della giovane Yildiz.

Piril ha dei continui sbalzi di umore a causa della sua gravidanza, Engin riesce a far ragionare la sua dolce metà

Nel contempo, come se non bastasse, ci saranno i continui sbalzi di umore di Piril (Başak Gümülcinelioğlu) legati alla sua gravidanza, infatti la giovane sarà sopraffatta sempre più dagli ormoni: purtroppo la pazienza di Engin (Anıl İlter) senza ombra di dubbio finirà per essere messa a dura prova durante i diverbi con la propria amata.

Nonostante non sia semplice per lui riuscire a mantenere la calma, l’architetto e amico di Serkan troverà il modo per far ragionare la sua dolce metà. Tornerà il sereno in maniera definitiva tra Bolat e Eda? Oppure l’architetto continuerà a essere succube della sua ex fidanzata Selin, che si è servita della sua amnesia per riaverlo al suo fianco con l’inganno? Questi aspetti saranno chiariti negli episodi successivi della soap opera in onda su Canale 5.