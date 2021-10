Continuano a esserci tante novità nelle trame della sesta stagione dello sceneggiato italiano Il Paradiso delle Signore, in programmazione su Rai Uno tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Nell’episodio del 22 ottobre 2021, Tina Amato (Neva Leoni) apprenderà che l’unica soluzione per non vedere sfumare la sua carriera da cantante è quella di operarsi alle corde vocali.

Il Paradiso delle signore, trama del 22 ottobre: Tina apprende di doversi operare

Nella 30^ puntata che andrà in onda sul piccolo schermo venerdì 22 ottobre 2021, Tina accetterà la nuova richiesta da parte del direttore Vittorio (Alessandro Tersigni), che la inviterà a esibirsi nel grande magazzino milanese.

La giovane Amato, dopo aver messo in mostra la sua bravura nel canto, purtroppo farà nuovamente i conti con il suo problema alle corde vocali, poiché si sentirà la gola in fiamme dopo averla sforzata. La figlia di Agnese (Antonella Attili) e Giuseppe (Nicola Rignanese) non perderà tempo per rivolgersi ancora una volta al suo medico, che le consiglierà di sottoporsi a un’operazione, l’unico modo per poter guarire.

A questo punto l’ex "venere" del Paradiso, tra le lacrime, telefonerà Conti e gli dirà di non contare sulla sua collaborazione nel film che ha fatto modificare appositamente per convincerla a prendervi parte

Gloria decisa a lasciare Milano, Armando vuole che Gloria non parta

Intanto Gloria (Lara Komar), a seguito di uno scippo, finirà in ospedale: la prima persona che apprenderà per quale motivo la capo commessa era scomparsa nel nulla destando parecchia preoccupazione a zia Ernesta (Pia Engleberth), sarà Armando (Pietro Genuardi).

La madre di Stefania (Grace Ambrose) si confiderà ancora una volta con il collega, visto che lo metterà al corrente della sua decisione di voler andarsene via dal capoluogo lombardo.

Il capo magazziniere Ferraris si farà venie in mente un piano per far cambiare idea a Gloria.

Flora, Maria e Agnese presentano la nuova linea di abiti, Vittorio apprende della fine del matrimonio di Tina

Per terminare Flora (Lucrezia Massari) presenterà finalmente la nuova linea di abiti che anticiperà la nuova collezione del Paradiso, insieme alla sarta Agnese e alla ricamatrice Maria (Chiara Caruso) dopo aver contato sul loro supporto.

Vittorio invece, dopo aver fatto il possibile per rintracciare Tina, la sorprenderà per le strade di Milano: quest’ultima vuoterà il sacco con il direttore Conti, visto che gli confesserà che lei e Sandro (Luca Capuano) si sono detti addio dopo il suo trasferimento a New York.