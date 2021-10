Nelle prossime puntate italiane della soap opera Una vita, i telespettatori assisteranno al ritorno di Santiago Becerra (Aleix Melé). Il brasiliano si rifarà vivo dopo il ritorno di fiamma tra Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Genoveva Salmeron (Clara Garrido), avvenuto dopo che l’avvocato non riusciva ricordarsi più nulla del passato recente.

Becerra ritornerà da Cuba con un obiettivo ben preciso e spierà la sua ex alleata, che non farà fatica ad accorgersi della sua strana presenza, per riuscire a vendicare la morte di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez).

Una vita, spoiler: Felipe si ricongiunge con Genoveva dopo aver perso la memoria

Nel corso degli episodi in programma su Canale 5 tra qualche settimana, Felipe ritornerà tra le braccia della moglie Genoveva dopo aver perso la memoria. Tutto avrà inizio quando l’avvocato a causa del veleno fattogli ingerire da Laura (Agnès Llobet), sbatterà la testa finendo in ospedale. Dopo essere uscito dal coma Alvarez Hermoso sarà succube di Salmeron, visto che tornerà a vivere con lei nonostante la forti liti che c'erano state fra loro dopo la morte della brasiliana Marcia, di cui ora l'uomo non avrà alcun ricordo per via della sua amnesia.

Felipe addirittura proverà odio nei confronti del suo amico Ramon (Juanma Navas), poiché sarà ancora convinto si tratti dell’assassino della sua compianta moglie Celia (Inés Aldea).

Tutti i cittadini di Acacias 38 si preoccuperanno per l’avvocato, soprattutto per il suo riavvicinamento alla malefica consorte. Sia Liberto (Jorge Pobes) che Ramon, pur consapevoli che Genoveva sta approfittando della situazione per trarne dei vantaggi, non troveranno il coraggio di far aprire gli occhi al loro amico.

Alvarez Hermoso rassicura la moglie, Santiago vuole vendicare la morte di Marcia

A questo punto Salmeron si alleerà con Laura per sbarazzarsi di Javier Velasco (Alejandro Carro), invece Ramon chiederà alla darklady di far sapere a suo marito che non fu lui a uccidere Celia.

Intanto Genoveva inizierà ad avere il sospetto che Felipe potrebbe prendersi gioco di lei, quando in cui lo sorprenderà conversare con Laura.

A far crescere i dubbi di Salmeron, sarà anche un dialogo che suo marito avrà con il commissario Aurelio Mendez (David García-Intriago).

La darklady, dopo essere stata rassicurata da Alvarez Hermoso, inizierà a essere turbata per un altro motivo, visto che avrà il presentimento che nel quartiere ci sia qualcuno che la sta spiando. Salmeron non perderà tempo a pedinare la persona in questione, mentre sarà in procinto di lasciare il condominio di Acacias 38: ben presto si scoprirà che a spiarla è Santiago Becerra, tornato in paese per avere giustizia in merito alla morte di Marcia.