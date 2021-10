Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni relative alla settimana di programmazione che va dal 25 al 29 ottobre svelano nuovi colpi di scena.

Nello specifico sarà dato notevole spazio all'evoluzione delle indagini riguardo al tentato omicidio di Susanna. La ragazza finalmente uscirà dal coma, tuttavia non recupererà da subito le forze. Gli inquirenti la sottoporranno a un interrogatorio per avere maggiori informazioni relative alla sera dell'aggressione. Purtroppo Picardi non sarà in grado di fare il nome della persona che l'ha aggredita.

Nel frattempo cadranno ufficialmente i sospetti su Renato. Difatti il PM dichiarerà l'uomo completamente estraneo ai fatti.

Con Susanna che non ricorda il volto dell'aggressore tutto sembrerebbe tornare al punto di partenza, ma non sarà affatto così. Il cerchio si stringerà e si sarà sempre più vicini alla verità. Non c'è alcuna conferma in merito, ma il responsabile dell'aggressione potrebbe essere Mattia Savelli.

Upas, trame 25-29 ottobre: Susanna non ricorda chi l'ha aggredita

Gli spoiler dei prossimi episodi di Upas preannunciano che i medici riusciranno nel loro intento di risvegliare Susanna dal coma. I familiari della ragazza potranno finalmente rasserenarsi dopo quasi due mesi di tribolazioni.

Tuttavia il suo risveglio non risulterà essere tutto rosa e fiori. La giovane, essendo stata diverso tempo in coma, non recupererà immediatamente le forze.

Gli inquirenti, nonostante la debolezza della paziente, vorranno farle delle domande per sapere come erano andate le cose la sera del 29 agosto. Purtroppo Susanna avrà un vuoto di memoria, e non riuscirà a fare il nome di colui che l'ha ridotta in fin di vita.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un posto al sole, episodi sino al 29 ottobre: Renato fuori dai guai

Dato che la vittima non riesce a mettere a fuoco il volto del suo aggressore, le indagini potrebbero sembrare al punto di partenza. Fortunatamente non sarà così, perché ben presto emergeranno dei dettagli che potrebbero far luce sul caso.

Gli spoiler dei prossimi episodi di Upas non svelano l'identità del colpevole, ma con potrebbe trattarsi di Mattia Savelli.

Al contempo Renato sarà ufficialmente depennato dalla lista dei sospettati. Non è chiaro se sarà la stessa Susanna, attraverso qualche dichiarazione, a scagionare definitivamente Poggi, sta di fatto che le indagini sembrano avviarsi alla conclusione.

Upas, puntate al 29 ottobre: Mattia potrebbe fare del male ad altre ragazze

Le anticipazioni degli episodi di Upas in onda sino al 29 ottobre non confermano che Mattia sia l'aggressore. Tuttavia diversi indizi riconducono al giovane come possibile responsabile del tentato omicidio di Susanna.

Il giovane aveva dichiarato di aver notato Susanna per i suoi modi gentili. Probabilmente Savelli prova un'insana attrazione, che potrebbe sfociare in violenza, nei confronti di giovani donne dal carattere dolce.