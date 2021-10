Sono sempre numerosi i telespettatori che seguono le avventure dello sceneggiato italiano Il Paradiso delle Signore, giunto alla sua sesta stagione. Gli spoiler su ciò che accadrà nella puntata del 19 ottobre 2021, in onda nella solita fascia pomeridiana su Rai 1, dicono che Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) guarderà con occhi diversi la new entry Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) e non nasconderà un certo interesse neanche sotto lo sguardo di Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina).

La contessa quindi arriverà a domandarsi se abbia commesso un errore a far alloggiare la fanciulla a villa Guarnieri soltanto per raggiungere uno dei suoi obiettivi, cioè quello di mettere le mani su una missiva scritta dal defunto Achille (Roberto Alpi) alla figlia prima di morire.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 19 ottobre: Salvatore invita Tina a essere sincera con Vittorio dopo averla confortata

Nel 27° episodio della soap opera in programmazione sulla prima rete dell’ammiraglia Rai martedì 19 ottobre 2021, per cominciare Salvatore (Emanuel Caserio) non perderà tempo per confortare sua sorella Tina (Neva Leoni), quando la vedrà nel panico totale per i suoi problemi alle corde vocali proprio adesso che avrebbe dovuto cantare in un film musicale su richiesta di Vittorio (Alessandro Tersigni). Inoltre il barista siciliano consiglierà alla fanciulla di mettere al corrente del suo stato di salute il direttore Conti.

Intanto Salvatore dopo aver perso del tutto le speranze con Gabriella (Ilaria Rossi) continuerà ad avere occhi soltanto per Anna Imbriani (Giulia Vecchio), visto che continuerà a farle la corte pur avendo ricevuto diversi due di picche.

In particolare prenderà ulteriormente coraggio appena saprà che hanno una passione in comune, quella di apprezzare i film di Totò.

Il direttore Conti si rivolge a Orlando Brivio, Umberto interessato a Flora

In seguito Vittorio chiederà a Orlando Brivio (Sebastiano Gavasso) di convincere il produttore a mettere mano alla sceneggiatura del film musicale, con la speranza che Tina non si tiri indietro all’ultimo momento.

Nel contempo Umberto non nasconderà il proprio evidente interesse nei confronti della nuova coinquilina Flora: l’atteggiamento del commendatore non piacerà per niente a sua cognata Adelaide, la quale si accorgerà che la presenza della figlia del defunto Achille sta cominciando a diventare scomoda, pur essendo stata lei a chiederle di vivere a villa Guarnieri. La giovane Ravasi e la contessa di Sant’Erasmo diventeranno rivali in amore? Sicuramente non mancheranno colpi di scena, qualsiasi risvolto dovesse esserci tra Umberto e Flora.