La serie televisiva italiana dal titolo Il Paradiso delle Signore, continua a ottenere buoni ascolti. Nel corso dell’episodio che il pubblico di Rai 1 avrà modo di seguire il 20 ottobre 2021 come di consueto a partire dalle ore 15:55 circa, Salvatore Amato (Emanuel Caserio) farà sapere alla sorella Tina (Neva Leoni) di essersi invaghito di Anna Imbriani (Giulia Vecchio), che purtroppo almeno per il momento non ricambierà il suo forte interesse nonostante i numerosi tentativi per riuscire a conquistarla.

Il Paradiso delle signore, trama del 20 ottobre: Tina non risponde alle domande dei suoi genitori Agnese e Giuseppe sul suo rapporto con Sandro

Nella 28^ puntata che verrà trasmessa su Rai 1 mercoledì 20 ottobre 2021, la rivista dedicata al Paradiso continuerà a essere una delle novità del grande negozio di Milano: a proposito di ciò il direttore Vittorio (Alessandro Tersigni) e l’amico e pubblicitario Roberto (Filippo Scarafia), che in passato aveva perso la testa per lui, saranno alle prese con il lancio del secondo numero e lavoreranno con passione.

Nel contempo sia Agnese (Antonella Attili) e il marito Giuseppe (Nicola Rignanese) interrogheranno la figlia Tina, facendole parecchie domande in merito al suo rapporto con il marito Sandro (Luca Capuano): nonostante la forte pressione dei suoi genitori, la fanciulla riuscirà a resistere e quindi a mantenere il controllo, visto che troverà qualsiasi scusa per cambiare argomento.

Umberto e Flora sempre più complici, Salvatore confessa a Tina di essersi invaghito di Anna

Successivamente Umberto (Roberto Farnesi) e la giovane Flora (Lucrezia Massari) dopo l'avvio della convivenza a villa Guarnieri con Adelaide (Vanessa Gravina) si avvicineranno sempre di più, infastidendo la contessa, visto che entrambi dimostreranno di nutrire un interesse reciproco.

Intanto Salvatore dopo aver appreso ciò che nasconde sua sorella Tina da quando è tornata nel capoluogo lombardo, sentirà che è arrivato il momento di confidarle per chi batte il suo cuore, dopo essersi lasciato alle spalle la storia d’amore con la stilista Gabriella (Ilaria Rossi) ormai sposata con Cosimo (Alessandro Cosentini).

In particolare il barista siciliano farà sapere alla cantante di essersi preso una cotta per Anna (Giulia Vecchio), sin da quando l’ha conosciuta. La giovane Imbriani, invece, ormai in confidenza con la collega di lavoro Beatrice (Caterina Bertone), le dirà di non gradire il fatto che Salvatore stia continuando a farle la corte così insistentemente.