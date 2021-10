Ci sarà l’ennesimo colpo di scena nelle prossime puntate della soap opera turca Love is in the air e riguarderà precisamente Selin Atakan.

La storia d’amore tra Serkan Bolat e Eda Yildiz verrà messa nuovamente in discussione quando l’addetta alle pubbliche relazioni annuncerà la propria gravidanza inaspettata. Stando agli spoiler provenienti dalla Turchia, Selin farà intendere al ricco architetto che diventeranno genitori, con l’obiettivo di farlo lasciare con la giovane studentessa.

Deniz Saraçhan invece chiederà a Selin un test di paternità, dopo aver sospettato che il bambino potrebbe essere suo.

Spoiler turchi Love is in the air: Eda apprende che Selin è incinta

Le anticipazioni degli episodi in onda su Canale 5 prossimamente, svelano che Serkan dopo aver perso la memoria a causa di un incidente aereo riuscirà a recuperare i ricordi dell’ultimo anno della sua vita. L’architetto tornerà tra le braccia della sua amata Eda, che inoltre otterrà l’annullamento del suo matrimonio con Deniz. Purtroppo la felicità della giovane studentessa avrà breve durata, poiché tramite la sua amica Melek apprenderà che la sua rivale in amore Selin ha saputo di essere in dolce attesa.

Inizialmente Eda entrerà in crisi poiché non saprà in che modo affrontare la delicata situazione, ma dopo aver riflettuto troverà il coraggio di avere un confronto con Selin: quest’ultima quando sarà faccia a faccia con Yildiz le ordinerà di mettere al corrente Serkan della sua gravidanza, sottolineandole di essere intenzionata a crescere il bambino lontano da Istanbul.

Dopo aver intuito grazie a Ceren e Melek che Selin potrebbe aver attuato una messinscena per farla allontanare di nuovo da Bolat, Eda deciderà di pedinarla insieme alle sue amiche, finendo per causarle un malore: grazie a questo escamotage, la ragazza avrà la conferma da un medico che Selin è davvero in stato interessante.

Serkan non vuole rinunciare alla giovane Yildiz, il figlio che aspetta Selin potrebbe essere di Deniz

A questo punto la giovane Yildiz si vedrà costretta a prendere le distanze da Serkan: annuncerà la propria drastica scelta durante una cena a cui prenderanno parte anche Ayfer e Aydan. Dopo aver ascoltato le parole pronunciate da Eda l’architetto rimarrà sconvolto, poiché sarà certo di non aver avuto alcun rapporto intimo con Selin nel periodo in cui ha avuto la sua amnesia.

Bolat non perderà tempo per chiedere delucidazioni alla sua ex, la quale gli dirà di aver vissuto dei momenti di passione con lei di recente: nonostante ciò il ricco imprenditore non vorrà rinunciare ad avere al proprio fianco Eda.

Successivamente Deniz, non appena saprà che Selin aspetta un figlio, domanderà all’interessata se potrebbe essere lui il vero padre della creatura che porta in grembo: la responsabile delle pubbliche relazioni farà capire di essere incinta di Deniz, continuando però anche a ingannare Serkan.