La serie televisiva Il Paradiso delle Signore, ambientata nel magazzino di moda di Milano, continua ad appassionare tantissimi fan anche con le vicende della sesta stagione.

Nel corso della puntata che verrà trasmessa su Rai 1 il 18 ottobre 2021, la capo commessa Gloria Moreau (Lara Komar) sempre più destabilizzata dalla presenza del suo ex marito Ezio Colombo (Massimo Poggio) nel capoluogo lombardo e peraltro intenzionato a rifarsi una nuova vita con la compagna Veronica Zanatta (Valentina Bartolo), arriverà a prendere una drastica decisione.

La madre di Stefania (Grace Ambrose) si licenzierà dal negozio, dopo essersi presa una pausa dal lavoro con una scusa, appositamente per non incontrare l'uomo che non ha smesso di amare.

Il Paradiso delle signore, trama 18 ottobre: Tina inizia la cura per la sua voce dopo aver accettato la proposta di lavoro di Vittorio

Gli spoiler sul 26° episodio della fiction daily in programma sul piccolo schermo lunedì 18 ottobre 2021, come sempre dalle ore 15:55 circa, raccontano che il direttore Vittorio (Alessandro Tersigni) attenderà ancora una risposta da parte di Tina (Neva Leoni), dopo averle proposto di far parte di un film in cui verrà dato spazio alla musica.

La giovane Amato farà un passo indietro visto che dopo diverse titubanze accetterà la richiesta di Conti, ma per non deluderlo inizierà la cura per la sua voce alle corde vocali, con la speranza di guarire al più presto possibile.

Nel contempo Marcello (Pietro Masotti) arriverà al circolo per sostituire il signor Parri in modo temporaneo, grazie ad Adelaide (Vanessa Gravina): nonostante sia il suo primo giorno di lavoro, il barista riuscirà a cavarsela alla grande, la stessa contessa si sarebbe aspettata di peggio.

Veronica chiede alla figlia Gemma di scusarsi con Stefania, Gloria si licenzia dal circolo

Intanto Paola (Elisa Cheli) come sostituta temporanea di Gloria darà un annuncio alle "veneri", cioè che la nuova stilista Flora (Lucrezia Massari) indosserà la loro stessa divisa per studiare da vicino i clienti del Paradiso.

Irene (Francesca Del Fa) nel frattempo farà il possibile per convincere la sua coinquilina e collega Stefania a continuare a condividere il suo stesso tetto, e a rinunciare di conseguenza ad andare a vivere con suo padre Ezio e la sua nuova famiglia.

In seguito Veronica chiederà alla figlia Gemma (Gaia Bavaro) di scusarsi con la giovane Colombo, per l’atteggiamento poco corretto avuto nei suoi confronti.

Per concludere Gloria si presenterà al Paradiso per l’ultima volta, poiché darà le sue dimissioni.