Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame della soap opera italiana dal 18 al 24 ottobre raccontano che Tina comincerà la cura per la propria voce, mentre Flora indosserà la divisa da Venere per studiare da vicino la clientela. Salvatore, intanto, continuerà a corteggiare Anna e scoprire che condivide con la ragazza la passione per Totò, nel frattempo Vittorio e Roberto lavoreranno per il lancio del nuovo numero del Paradiso Market. L'intimità tra Flora e Umberto, in ultimo, crescerà sempre più, mentre Gloria verrà scippata e finirà in ospedale.

Tina comincerà la cura per la voce

Le anticipazioni della fiction per l'episodio di lunedì 18 ottobre rivelano che Tina, dopo la proposta di Vittorio di partecipare al film musicale, comincerà la cura per la propria voce sperando di guarire per tempo.

Marcello, intanto, farà il suo primo giorno di lavoro al Circolo e se la caverà piuttosto bene, lasciando piacevolmente sorpresa la contessa Adelaide .

Flora, invece, deciderà di studiare la clientela più da vicino indossando la divisa da Venere, mentre Veronica insisterà affinché Gemma chieda scusa a Stefania.

Gloria, successivamente, sceglierà di tornare all'atelier per dare le dimissioni.

Adelaide faticherà a sopportare la presenza di Flora a Villa Guarnieri

Le trame de Il Paradiso delle Signore 6 per la puntata n° 27 della sesta stagione riportano che Salvatore suggerirà alla sorella Tina di confessare a Vittorio il problema alle corde vocali.

Il giovane Amato, inoltre, scoprirà di condividere con Anna la passione per Totò, così potrà fare leva su tale interesse per corteggiare Imbriani.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Vittorio, inoltre, si rivolgerà a al produttore Orlando chiedendogli di rivedere la sceneggiatura della pellicola affinché Tina accetti il ruolo da protagonista.

Adelaide, al contempo, faticherà a sopportare la presenza di Flora a Villa Guarnieri.

Giuseppe e Agnese si interrogheranno sulla valenza del rapporto tra Tina e Sandro

Gli spoiler della soap opera per l'episodio di mercoledì 20 ottobre anticipano che Agnese e Giuseppe si interrogheranno sulla valenza del rapporto tra Tina e Sandro.

Vittorio e Roberto, successivamente, lavoreranno per il lancio del prossimo numero del Paradiso Market, mentre l'intimità tra Flora e Umberto crescerà sempre più.

Se da un lato Salvatore confesserà a Tina di aver preso una sbandata per Anna, quest'ultima rivelerà a Beatrice di non sentirsi all'altezza del giovane Amato.

La zia Ernesta chiamerà Armando perché non troverà più Gloria

Le anticipazioni della fiction daily per la puntata del 21 ottobre rivelano che il dottore prescriverà a Tina una cura per le corde vocali, malgrado la ex Venere continuerà ad essere timorosa circa il futuro della sua voce.

Salvatore, invece, noterà che Anna e Roberto si allontaneranno assieme in macchina e comincerà a nutrire qualche sospetto sulla reale natura del loro rapporto.

La zia Ernesta, nel mentre, contatterà Armando perché preoccupata dal non riuscire più a trovare Gloria, così Ferraris la tranquillizzerà e si metterà subito alla ricerca di Moreau.

Vittorio, intanto, otterrà il cambio della sceneggiatura da Orlando, nel frattempo Tina chiederà a Conti di esibirsi al Circolo, luogo dove presenzieranno sia Brivio che il produttore della pellicola.

Gloria verrà scippata e finirà in ospedale

Le trame de Il Paradiso delle Signore 6 per la puntata di venerdì 22 ottobre anticipano che Tina, sopo essersi esibita al Circolo, avrà la gola in fiamme e il medico le dice che l'unica strada percorribile per guarire sarà operarsi alle corde vocali.

La giovane Amato, quindi, chiamerà Vittorio in lacrime e gli dirà di non poter prendere parte al film.

Gloria, invece, sarà scippata e finirà in ospedale, luogo dove verrà ritrovata da Armando al quale confiderà di voler lasciare la città meneghina. Ferraris, però, proverà a far cambiare idea a Moreau.

Flora, col supporto di Maria e Agnese, presenterà la nuova collezione del Paradiso.

Vittorio, infine, si metterà alla ricerca di Tina e troverà la ragazza vagare per Milano. La giovane Amato, distrutta dalla notizia del medico, svelerà a Conti che le sue nozze con Sandro sono arrivate all'epilogo.