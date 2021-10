Il Paradiso delle Signore va in onda ogni settimana sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily italiana per l'episodio di lunedì 11 ottobre raccontano che la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) vorrà trovare a tutti i costi la lettera che Achille (Roberto Alpi) ha scritto per la figlia Flora (Lucrezia Massari). Umberto (Roberto Farnesi), al contempo, presenterà al grande magazzino Ezio (Massimo Poggio) come nuovo direttore della Palmieri, mentre tra il commendatore e Vittorio (Alessandro Tersigni) vi sarà qualche disguido sulla linea editoriale.

Tina (Neva Leoni), infine, tornerà a Milano dalla Svizzera, nel frattempo Teresio e la figlia Stefania (Grace Ambrose) ceneranno assieme a casa Cattaneo.

La contessa Adelaide sarà intenzionata a trovare la missiva che Achille ha scritto per Flora

Le trame della soap opera italiana per la puntata n° 21 della sesta stagione rivelano che Flora si è trasferita a Villa Guarnieri e la contessa Adelaide, grazie al fatto che la giovane stilista vivrà sotto il suo stesso tetto, spererà di poter raggiungere al più presto il proprio scopo.

Di Sant'Erasmo, difatti, sarà più che mai intenzionata a mettere le mani sulla lettera che Achille Ravasi ha scritto prima della dipartita.

Umberto e Vittorio in disaccordo sulla linea editoriale

Gli spoiler della fiction daily italiana per l'episodio di lunedì 11 ottobre riportano che Umberto presenterà all'atelier Ezio come nuovo direttore della Palmieri.

Il commendatore, allo stesso tempo, si troverà in disaccordo con Vittorio circa la linea editoriale da seguire per il Paradiso Market.

Riusciranno Conti e Umberto a far fronte comune per il bene del progetto editoriale in essere?

Tina tornerà a Milano dalla Svizzera ma continuerà a tacere circa le vere motivazioni del suo rientro

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 per la puntata di lunedì 11 ottobre rivelano che Tina tornerà a Milano dalla Svizzera.

La giovane Amato, però, continuerà a tacere circa i reali motivi che l'hanno spinta a rientrare nella città meneghina.

Le trame della fiction daily italiana per l'episodio di lunedì 11 ottobre anticipano che sarà tempo di prime volte per Stefania ed Ezio. Padre e figlia, infatti, ceneranno assieme per la prima volta in un'abitazione familiare, ovvero nella casa dove ha vissuto la famiglia Cattaneo.

A coronare questo momento vi sarà il discorso “alla luna” tenuto da Papa Giovanni XXIII, trasmesso in televisione nel corso della serata.