I colpi di scena non mancheranno nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni riguardanti la celebre soap opera rivelano che grande spazio sarà dato alle vicende di Umberto Guarnieri, che continuerà ad essere al centro dell'attenzione, dopo che si ritroverà a dover ospitare in casa la giovane Flora Ravasi, figlia del defunto Achille, che è stata assunta da Vittorio Conti come nuova stilista del grande magazzino.

Il retroscena dell'attore di Umberto sulle nuove trame de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, a svelare un po' di retroscena sulle trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore è stato l'attore Roberto Farnesi che, nel corso di una recente intervista, ha parlato del suo personaggio e di quello che accadrà nel corso delle nuove puntate adesso che si ritroverà in casa anche Flora Ravasi.

A quanto pare, questa convivenza forzata con la contessa Adelaide non sarà affatto facile da gestire e ben presto potrebbero venir fuori delle piccole incomprensioni.

"In casa Guarnieri-Sant'Erasmo arriva Flora Gentile Ravasi, figlia del commendatore Ravasi, a portare scompiglio", ha ammesso subito l'attore confermando di fatto che la presenza della giovane donna non passerà affatto inosservata.

Tra Flora Ravasi e Umberto Guarnieri ci sarà del tenero ne Il Paradiso 6?

Ma l'attore di Umberto si è spinto oltre ed ha svelato anche un ulteriore retroscena sulle trame delle prossime puntate della soap opera di Rai 1 e su quello che accadrà in merito a questa convivenza a tre che si ritroverà a dover affrontare con l'astuta Adelaide e con Flora.

"Flora subirà il fascino di Guarnieri e questo potrebbe indispettire la contessa", ha ammesso l'attore che veste i panni del celebre Umberto, aggiungendo poi che il corteggiamento di Flora potrebbe portare alla nascita di una nuova schermaglia nelle trame future della soap opera.

Insomma i colpi di scena non mancheranno e sarà decisamente curioso scoprire come si comporterà la contessa, nel momento in cui si renderà conto che Flora potrebbe essere una vera e propria "minaccia" nella sua vita e in quella dello stesso Umberto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Grande successo di ascolti per la sesta stagione de Il Paradiso delle signore

Una trama che si prospetta fitta di nuovi colpi di scena che non deluderanno le aspettative dei numerosi spettatori che, in queste settimane, stanno seguendo con grande interesse le puntate de Il Paradiso delle signore 6.

La soap opera, con una media di oltre 1,8 milioni di spettatori, continua ad essere uno dei prodotti di punta della programmazione di Rai 1, arrivando a sfiorare anche la soglia del 20% di share nel daytime.