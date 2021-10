Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore stanno continuando a riscuotere un grande successo tra gli spettatori. Al momento, la TV Soap viene trasmessa su Rai 1 dal lunedì al venerdì, alle ore 15:55. Il ritorno di Tina ha portato una ventata d'aria fresca all'interno dello sceneggiato. Finalmente, nell'episodio che andrà in onda venerdì 22 ottobre, gli spettatori potranno approfondire il segreto che la ragazza ha tenuto nascosto per tanto tempo.

In particolare, secondo le recenti anticipazioni, Gloria verrà ricoverata in ospedale dopo un'aggressione e confesserà ad Armando di voler lasciare Milano, mentre Flora presenterà la sua nuova collezione al Paradiso.

Inoltre, Tina riceverà una brutta notizia dal medico e rivelerà il suo segreto a Vittorio.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 22 ottobre: Armando troverà Gloria in ospedale

Nella puntata del 22 ottobre de Il Paradiso delle signore, le preoccupazioni di zia Ernesta troveranno il loro fondamento. Gloria, infatti, non è scomparsa volontariamente, ma è rimasta ferita in seguito ad uno scippo. La donna, poco dopo l'aggressione, è stata portata in ospedale per ricevere le cure mediche del caso. Sarà Armando il primo a ritrovarla e ad ascoltare il suo racconto.

Gloria, inoltre, ammetterà che, in seguito alla complicata situazione con Ezio e Stefania, ha deciso di allontanarsi da Milano. Armando, però, avrà una soluzione diversa da proporle.

Trama del 22 ottobre de Il Paradiso delle signore: Tina canterà al Circolo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Flora, nelle vesti di nuova stilista del magazzino, finalmente sarà pronta a consegnare la sua prima collezione. Per fortuna, grazie all'aiuto ricevuto da Agnese e Maria, tutto andrà per il meglio.

Nel frattempo, Tina deciderà di cantare al Circolo e farà del suo meglio per non deludere le aspettative. Dopo la sua performance, però, inizierà ad accusare subito un peggioramento dei sintomi e sarà costretta a correre dal medico.

Vittorio troverà Tina in stato confusionale

Nella puntata di venerdì 22 ottobre de Il Paradiso delle signore, Tina riceverà delle pessime notizie.

Il dottore, infatti, le comunicherà che le sue corde vocali sono peggiorate e che, per sistemare il problema, dovrà sottoporsi a una delicata operazione. La giovane non riuscirà a trattenere le lacrime e scoppierà in un pianto disperato. Poi chiamerà Vittorio per metterlo al corrente dell'accaduto e per rivelargli di non poter più prendere parte alla sceneggiatura.

Subito dopo la presentazione di Flora, Vittorio correrà alla ricerca di Tina per sincerarsi delle sue condizioni. Il suo istinto si rivelerà affidabile perché la troverà a camminare in strada, spaventata e confusa. La giovane avrà un crollo emotivo e ammetterà che il suo matrimonio con Sandro è ormai finito da tempo.