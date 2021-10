Nuovo spazio dedicato con le notizie su Love is in the air, la soap opera che appassiona ogni giorno mediamente quasi 3 milioni di telespettatori sulla rete ammiraglia Mediaset.

Le trame delle puntate turche, in onda a breve sui teleschermi di Canale 5, narrano che Aydan Bolat si avvicinerà al suo primo amore Kemal quando necessiterà del suo aiuto per rintracciare Deniz, scappato prima dell'annullamento delle nozze con Eda (Hande Ercel).

Anticipazioni Love is in the air: Kemal salva la vita di Eda

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le prossime puntate in programma in prima visione tv annunciano l'arrivo di Kemal, che dimostrerà di avere un legame con Aydan.

Tutto comincerà nel momento in cui Eda e Serkan (Kerem Bursin) parteciperanno ad un evento per fare un piacere a un importante acquirente dell'Art Life. In seguito, i due decideranno di prolungare la serata su di una barca insieme a Selin Atakan (Bige Önal) e Deniz Sarachan. A questo punto la giovane Yildiz si recherà sul pontine per respirare una boccata d'aria. Qui, la fioraia prendere la collana, a cui aveva allacciato l'anello di fidanzamento avuto da Bolat alcune settimane prima.

Purtroppo il monile finirà in fondo al mare, tanto che Eda cercherà di recuperarlo rischiando la propria vita. Per fortuna la ragazza sarà salvata dal pronto intervento di Kemal, proprietario di un'altra imbarcazione.

Aydan ritrova il suo primo amore

Nelle puntate di Love is in the air in programma nelle prossime settimane, Eda ringrazierà Kemal (Sinan Albayrak) per averla soccorsa. In seguito, l'uomo si stabilirà per alcuni giorni a Istanbul per un'importante missione.

Intanto, Aydan rimarrà stupita quando vedrà il nuovo arrivato all'interno di un negozio.

Il salvatore di Eda farà perdere le proprie tracce quando capirà di essere stato notato. Nonostante questo, l'uomo si presenterà ugualmente a casa della signora Bolat.

I fan della Serie TV, a questo punto, apprenderanno che Kemal è niente di meno che il primo amore di Aydan.

La signora Bolat chiede aiuto a Kemal

All'inizio, la madre di Serkan cercherà di prendere le distanze da Kemal, poi sarà costretta a chiedere il suo intervento.

Una richiesta che avverrà quando Deniz incastrerà Eda in una trappola per poi scomparire nel nulla per non firmare l'annullamento delle nozze. Per questo motivo, la signora Bolat si metterà in contatto con il suo primo amore per uno scopo ben preciso.

In attesa di conoscere ulteriori dettagli su questa nuova story-line, si ricorda che la serie tv "Sen Cal Kapimi" va in onda da lunedì al sabato e in streaming sulla piattaforma "Mediaset Play Infinity".