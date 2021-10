A tenere banco nelle recenti puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è stato il ritorno di Tina Amato. La ragazza ha finalmente riabbracciato la sua famiglia e le sue ex colleghe del Paradiso. La giovane cantante però nasconde un segreto: oltre alla separazione da Sandro, Tina è dovuta partire per Zurigo, con la scusa di partecipare a un festival. In realtà aveva un appuntamento con un medico.

Durante i nuovi episodi si assisterà al suo ritorno e questo alimenterà un riavvicinamento con Vittorio. Quest'ultimo si mostrerà molto affezionato alla cantante, a tal punto da farle una proposta allettante.

Nonostante la proposta del dottor Conti, Tina rifiuterà l'incarico per concentrarsi sul suo misterioso segreto.

Il Paradiso 6, il ritorno di Tina Amato dalla Svizzera

Dopo un lungo periodo di assenza, la figlia di Agnese e Giuseppe è tornata nel capoluogo lombardo, portando tanta felicità all'interno della famiglia Amato. Fin dal primo momento, Tina non ha svelato il vero motivo del suo rientro a Milano, e con aria alquanto misteriosa ha cercato di evitare di parlare di suo marito Sandro Recalcati. Dopo alcuni giorni di permanenza in città, la giovane cantante ha deciso di partire per la Svizzera, non rivelando però il vero motivo del suo viaggio: ovvero di non essere realmente stata invitata, in qualità di giurata, al festival della località svizzera.

Come visto nelle precedenti puntate infatti, la donna ha preso un appuntamento con un importante medico svizzero. La trasferta di Tina non durerà a lungo in quanto, nei prossimi episodi, la ragazza tornerà a casa e ciò le darà modo di avvicinarsi molto a Vittorio Conti.

Retroscena Il Paradiso delle signore, Vittorio si sfoga con Tina

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore rivelano, infatti, che il nuovo riavvicinamento tra il dottor Conti e Tina avverrà nel momento in cui Vittorio proporrà alla cantante di essere la protagonista di un film che lui stesso avrà scritto.

Tina però deciderà di declinare l'incarico e tale scelta darà modo al direttore dell'atelier di spronare la ragazza. Conti riscriverà l'intera sceneggiatura affinché la giovane accetti la proposta. Malgrado i numerosi tentativi, Tina rifiuterà ogni idea di Vittorio perché sarà concentrata sul suo problema. I due avranno modo di confrontarsi e in quelle occasioni, Vittorio confesserà il suo stato d'animo, dopo la rottura con Marta Guarnieri. Puntata dopo puntata Tina e Vittorio si avvicineranno notevolmente e chissà se tra i due possa nascere un'appassionante storia d'amore dato che Tina ha interrotto il suo matrimonio con Sandro.