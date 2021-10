Giovedì 7 ottobre, su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata di Uomini e donne. Per quanto riguarda il Trono Over, Marcello Messina ha chiuso la frequentazione con Ida Platano. L’ennesima conoscenza della parrucchiera andata male ha portato Tina Cipollari ad attaccare duramente la dama.

Lo sfogo del cavaliere

Marcello e Ida hanno interrotto la conoscenza per volere del cavaliere. Nella puntata di giovedì 7 ottobre, Messina ha spiegato di essere stanco dei continui dubbi della dama, si è complimentato con Ida per la sua bellezza, ma al tempo stesso ha sostenuto di non volere stare con una donna che lo mette sempre in discussione.

Dopo avere ascoltato il cavaliere, Ida è apparsa piuttosto irritata. Ma non solo, Platano ha fatto sapere che in occasione dell’ultimo incontro avuto con Marcello, quest’ultimo ha chiesto alla produzione di U&D di dormire in un hotel molto distante da quello della dama.

Ida nel mirino di Tina Cipollari

L'ennesima conoscenza andata male da parte di Ida Platano, ha provocato la reazione di Tina Cipollari. La storica opinionista del dating show di Canale 5 si è schierata dalla parte del cavaliere. Senza mezzi termini, Cipollari ha chiosato: “Hai un carattere brutto”. Secondo Tina, la dama starebbe facendo gli stessi errori commessi con Riccardo Guarnieri: “Certo che poi scappano”. Come un fiume in piena, l’opinionista di Uomini e a Donne ha chiesto a Ida se avesse o meno una dignità.

Tina ha fatto notare che Platano è una donna molto insicura ma, non avendo più 20 anni, dovrebbe smetterla di avere questo atteggiamento: “Svegliati”.

Infine, l’opinionista ha sostenuto che la dama dovrebbe cambiare “giro di amicizie”. Ovviamente, il riferimento è all’amicizia che lega Ida a Gemma Galgani.

La reazione di alcuni telespettatori

La rottura tra Marcello Messina e Ida Platano ha spaccato l’opinione pubblica. Da un lato c’è chi ha sostenuto la dama mentre dall’altro c’è chi si è schierato dalla parte del cavaliere. Secondo alcuni telespettatori, il problema non sarebbero gli uomini ma il modo in cui Ida approccia alle relazioni.

Per questo motivo alcuni hanno tirato in ballo Riccardo Guarnieri, spiegando che la colpa dei vari tira e molla non fosse sua. D’altro canto c’è anche chi ha attaccato Messina.

Un utente ha sostenuto che Marcello, quando ha deciso di corteggiatore Ida, sapeva benissimo come fosse il suo carattere. Dunque, attaccarla per le sue insicurezze sarebbe fuori luogo. A detta di alcuni utenti, il cavaliere avrebbe deciso di frequentare per un determinato periodo Platano solo ed esclusivamente per ottenere visibilità.