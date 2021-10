La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore continua ad essere uno dei prodotti più visti del daytime di Rai 1. I retroscena su quello che succederà nel corso delle prossime puntate della soap opera con protagonisti Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni, rivelano che ci sarà spazio per le nuove vicende sentimentali legate al personaggio di Vittorio Conti. Come svelato dall'attore stesso, ben presto ci sarà una donna che tornerà a fargli battere il cuore e non si esclude che possa essere l'affascinante Tina Amato, rientrata da poco in città: un'ipotesi che non ha reso felici i fan.

Vittorio Conti ritrova l'amore dopo Marta: retroscena Il Paradiso 6

Nel dettaglio, Alessandro Tersigni che veste i panni di Vittorio Conti nella soap Il Paradiso delle signore 6, ha svelato che ci sarà un ritorno importante che riaccenderà la fiamma della passione nel suo personaggio.

Una delle new entry di questa sesta stagione, quindi, sarà in grado di portare Vittorio a lasciarsi alle spalle quel matrimonio ormai finito con la bella Marta, che ha scelto di trasferirsi stabilmente in America, per inseguire il suo sogno lavorativo.

Chi sarà questa nuova donna che farà perdere la testa a Conti? L'attore protagonista de Il Paradiso delle signore 6 non ha escluso che possa trattarsi di Tina Amato, da poco rientrata a Milano dopo un lungo periodo di assenza.

Tina Amato potrebbe fidanzarsi con Vittorio

Tina, sebbene fosse fidanzata con Sandro (interpretato dall'attore Luca Capuano) in questa sesta stagione della soap opera ha fatto ritorno senza di lui. La love story è ufficialmente finita e la donna sta portando avanti la sua vita da single.

Tra Tina e Vittorio, fin dal primo momento, si è subito creato un ottimo rapporto: il feeling tra i due è a dir poco alle stelle e tale situazione è stata notata ampiamente anche da Roberto Landi.

Il pubblicitario amico di Vittorio Conti, infatti, è stato uno dei primi a rendersi conto del fatto che gli sguardi tra Tina e Vittorio nascondessero qualcosa in più di un semplice rapporto di amicizia.

Insomma, non si esclude che possa essere proprio la giovane Amato colei che tornerà a far battere il cuore di Vittorio nel corso de Il Paradiso delle signore 6.

I fan sbottano contro la coppia Tina-Vittorio

Tuttavia, questa retroscena sulle nuove puntate della soap opera di Rai 1, ha fatto storcere il naso ai tantissimi fan social, molti dei quali non approvano questa relazione tra Tina e Vittorio e vorrebbero assistere al lieto fine con Marta Guarnieri.

"Cambiate direzione, non mi piacciono insieme", ha sentenziato una fan della soap opera contro questa nuova possibile coppia della sesta stagione.

"Trovo assurdo il tentativo di far mettere insieme Tina e Vittorio", ha sbottato un altro fan de Il Paradiso delle signore.