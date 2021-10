La puntata de Il Paradiso delle Signore di mercoledì, 13 ottobre, secondo le anticipazioni regalerà diverse novità ai telespettatori della soap di Rai 1. La proposta di Vittorio a Tina sarà rifiutata, ma il dottor Conti non si arrenderà e cercherà un'altra soluzione. Anna, invece, accetterà di iniziare la sua nuova avventura affiancando Beatrice e per questo sarà felice anche Salvatore. Infine, Flora avrà dei problemi con la nuova collezione, mentre Veronica penserà a come avvicinarsi a Stefania, ma Gemma sarà gelosa.

Gemma sarà subito gelosa di Stefania: anticipazioni puntata di mercoledì 13 ottobre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di mercoledì 13 ottobre raccontano che Ezio, Veronica e Gemma si sveglieranno nella nuova casa per la prima volta. Ci vorrà ancora un po' di tempo per ritrovare in casa Cattaneo una dimensione famigliare, ma i Colombo saranno uniti e sereni. Veronica penserà di avvicinarsi anche a Stefania per conoscere meglio la figlia del suo compagno. L'idea non piacerà a Gemma che inizierà a essere gelosa della ragazza per cui sembrerà nutrire un'antipatia sin da subito. Nel frattempo, Tina deciderà di rifiutare il ruolo da protagonista del film musicale proposto da Vittorio, ma il dottor Conti non si arrenderà e si metterà a cercare una soluzione, provando a proporre un compromesso alla cantante.

Anna accetterà il lavoro da aiuto contabile: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 13 ottobre rivelano che, nella puntata di mercoledì, Vittorio si dirà disposto a considerare una totale riscrittura del copione pur di avere Tina nel suo progetto, ma la ragazza sarà titubante.

Nel frattempo, Anna deciderà di accettare senza esitazioni il lavoro proposto da Conti e inizierà ad affiancare Beatrice come aiuto contabile al Paradiso delle signore, un luogo ricco di ricordi per lei che proprio al grande magazzino aveva conosciuto Quinto, il marito che ha perso da poco.

Salvatore sarà felice di lavorare più vicino alla signorina Imbriani

Nella puntata di mercoledì 13 ottobre, al Paradiso delle signore ci sarà spazio anche per Salvatore che sarà molto felice di sapere che Anna lavorerà per Vittorio. Il nuovo lavoro della signorina Imbriani rappresenterà una bellissima notizia perché il ragazzo, deciso a conquistare il suo cuore, potrà stare ancora più vicino alla ragazza. Per Flora, invece, non sarà un periodo facile e a complicare la situazione ci saranno anche le difficoltà per la nuova collezione. La nuova stilista, a questo proposito chiederà consiglio a Maria e Agnese e deciderà di seguire le loro indicazioni.