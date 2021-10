Non si placa la gelosia di Lulù nei confronti di Manuel. Sebbene il nuotatore del Grande Fratello Vip si sia allontanato da lei, la principessa continua a fargli terra bruciata intorno consigliando alle altre donne della casa di non dargli troppe confidenze. I fan del reality-show sono rimasti senza parole nel vedere Hailé Selassié gettare per terra una sigaretta che Sophie stava dando a Bortuzzo: poco dopo, la ragazza ha preso da parte l'amica e le ha chiesto di lasciar stare il 22enne.

L'insofferenza di Lucrezia al Grande Fratello Vip

Manuel si sta allontanando da Lucrezia, ma quest'ultima sembra non voler sentire ragioni: il flirt che è iniziato nei primi giorni nella casa del Grande Fratello Vip, di recente è alimentato esclusivamente dalla principessa e dalle sue scenate di gelosia.

La sera del 9 ottobre, Hailé Selassié si è accorta che Bortuzzo era spesso vicino a Sophie, sia nei balli per il compleanno di Manila che in altri momenti di svago. In un video che sta facendo il giro dei social network, si vede Lulù raggiungere il nuotatore e la tronista in giardino e mettersi proprio tra loro.

"Amore vieni, volevo dirti due cose", dice la ragazza al 22enne che fino a poco prima stava chiacchierando con Codegoni. Manuel si rifiuta e suggerisce alla romana di pensare solo a divertirsi; è in quell'istante che Sophie allunga il braccio per passare una sigaretta a compagno di reality e Lucrezia la afferra per prima e la butta per terra. "Ma che c... fai, è la mia sigaretta", tuona Bortuzzo prima di allontanarsi da colei che gli stava per fare l'ennesima scenata.

I pareri del pubblico del Grande Fratello Vip

Chi ha visto il video in cui Lulù butta per terra la sigaretta che Sophie stava passando a Manuel, ha deciso di esporsi per chiedere al Grande Fratello Vip che l'ossessiva gelosa di questa ragazza venga fermata in qualche modo. "Allucinante", "Follia", "E Signorini dice pure che ci fanno sognare", "Lei è seriamente malata", "Sono in imbarazzo per lei", "Questa persona è tossica per lui", "Il suo comportamento sta diventando patologico", "Inguardabile, è fuori come un balcone", questi sono solo alcuni dei commenti che i fan del programma hanno scritto su Twitter dopo aver assistito al gesto della principessa.

"Dopo l'ennesima scenata tossica di Lucrezia, ribadisco che ha seri problemi e va aiutata. Tutto questo è grave e agghiacciante", ha sostenuto un altro utente dopo essersi detto sconvolto dall'atteggiamento possessivo di Hailé Selassié.

Il discorso alla tronista del Grande Fratello Vip

"Lulù ha appena detto a Sophie di stare lontana da Manuel", questo commento riassume un altro episodio che è accaduto nel corso della festa di compleanno di Manila.

Dal momento che Bortuzzo si è rifiutato di parlare con lei, la principessa ha preso da parte la giovane tronista e le ha detto di evitare certi atteggiamenti con il ragazzo che le piace: "Io ho tanti problemi e sto male se ti vedo vicina a lui, lo voglio solo per me". Codegoni ha provato a spiegare alla compagna d'avventura che ha soltanto cercato di coinvolgere il nuotatore nel party, facendolo ballare col resto del gruppo e quindi non farlo sentire escluso. "Non preoccuparti, questo lo faccio io", ha risposto Lucrezia. Al momento, Manuel è all'oscuro di questa conversazione, perciò i telespettatori del GF Vip chiedono a gran voce che lunedì sera sia informato da Signorini di quello che ha fatto e detto Hailé Selassié in preda alla gelosia. Tra i due, comunque, le cose non vanno affatto bene: sono giorni che il 22enne evita i baci e le carezze che la romana prova a dargli.