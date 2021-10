Continua l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. La programmazione della sesta stagione è giunta al 19° episodio che andrà in onda giovedì 7 ottobre 2021. Le anticipazioni da poco diffuse confermano che non mancheranno i colpi di scena. Al Circolo farà il suo ingresso Massimo Riva che, con brutte intenzioni cercherà Anna. La donna sarà impaurita dall'arrivo dell'ex marito e cercherà in tutti i modi di calmare la sua ira. In seguito al comportamento di Agnese, Armando seppur con rammarico, deciderà di prendere una drastica decisione con la sarta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, la decisione di Armando Ferraris

Durante la 19^ puntata de Il Paradiso delle Signore che verrà trasmessa giovedì 7 ottobre 2021, Massimo si recherà al Circolo in cerca di Anna. Una volta saputo che la ragazza è tornata in città e presta lavoro nel prestigioso locale milanese, l'ex marito della donna non esiterà a raggiungerla. Anna sarà alquanto impaurita perché le intenzioni di Riva non sembreranno per niente delle migliori. Dopo aver visto Gloria a casa di Armando, Agnese si è parecchio ingelosita a tal punto da porre fine al suo rapporto con il capo magazziniere. Nonostante abbia deciso di salvare il suo matrimonio con Giuseppe, la mamma di Salvatore e Tina non sopporterà l'idea che il suo amato Armando possa fidanzarsi con una donna che non sia lei.

Dopo la reazione della sarta, il signor Ferraris prenderà, seppur a malincuore, una drastica decisione.

Il Paradiso 6, la scelta di Gloria Moreau

Protagonista delle recenti puntate de Il Paradiso delle Signore è stata la capo commessa Gloria Moreau. Come noto ai telespettatori che seguono la soap, la donna non ha ancora rivelato di essere la madre di Stefania.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il ritorno a Milano dell'ex marito Ezio, ha scombussolato i piani di Gloria che, in preda alla disperazione, ha preso una decisione importante. Nonostante abbia scritto una lettera al padre di Stefania, rivelandogli di voler tornare insieme a lui e riformare una famiglia, la donna ha deciso poi di non consegnarla. La giovane venere infatti ha confessato alla sua capo commessa che Ezio è innamorato di un'altra donna.

Tuttavia Gloria, per evitare di incontrare l'uomo, ha deciso di lasciare l'atelier. Dopo aver comunicato a Vittorio e Beatrice di doversi assentare per questioni personali, la donna prenderà un treno per la Francia e raggiungerà la zia Ernesta, unica al momento ad essere a conoscenza della verità. Gloria tornerà a Milano o la sua assenza si prolungherà più del previsto? Intanto a sostituirla ci sarà Paola, che momentaneamente avrà assunto il ruolo di capo commessa. Le altre Veneri intanto non vedranno l'ora di poter riabbracciare la signorina Moreau, diventata ormai una preziosa confidente per tutto lo staff.