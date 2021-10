Can Yaman è tornato single. È ormai ufficiale la notizia legata alla fine della relazione tra l'attore turco e la conduttrice Diletta Leotta. Sebbene lui non abbia ancora proferito parola su quanto è successo, Diletta ha scelto di rompere il muro del silenzio e lo ha fatto confessando la rottura a Verissimo. Intanto, però, a distanza ormai di più di un mese dalla fine di questa relazione, si torna a parlare di un possibile avvicinamento tra Can e un'attrice ben nota al pubblico italiano e turco: trattasi di Demet Ozdemir, protagonista di DayDreamer.

L'addio tra Can e Diletta Leotta: lei conferma la rottura

Nel dettaglio, la notizia della rottura tra Can Yaman e Diletta Leotta è esplosa nel momento in cui la conduttrice ha scelto di raccontarsi a cuore aperto a Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin.

Per la prima volta, Diletta ha confermato che la loro relazione è giunta al capolinea e non ha nascosto un pizzico di tristezza, lasciando intendere il fatto di sperare ancora in un possibile ritorno di fiamma con il divo turco che fa sognare le fan italiane.

Al contrario, invece, Can ha scelto di non sbilanciarsi più di tanto e per ora non ha confermato questa rottura ne tantomeno si è espresso su quelli che sono stati i motivi che li hanno spinti a dirsi addio in maniera definitiva, mettendo così una pietra sopra al passato.

Tuttavia, nel corso delle ultime ore sono emersi nuovi retroscena sul conto del divo turco che ha stregato le fan italiane.

Il retroscena su Can Yaman e Demet Ozdemir

Lo scorso anno, Can è stato protagonista con Demet Ozdemir della soap DayDreamer - Le ali del sogno, che ha conquistato il gradimento del pubblico, arrivando a toccare risultati d'ascolto ben lontani da quelli che successivamente l'attore ha riscontrato con la serie Mr Wrong.

L'alchimia tra Can e Demet non è passata inosservata agli occhi dei fan, molti dei quali speravano che tra i due potesse trionfare il vero amore.

Si era parlato di una presunta relazione segreta, nata sul set della soap durante le riprese, e tenuta nascosta dai due diretti interessati i quali però non hanno mai confermato (ma neppure smentito) questo rumor.

Si parla di riavvicinamento tra Can e Demet

A quanto pare, però, dopo l'addio con Diletta sarebbe cambiato qualcosa. Si vocifera, infatti, che l'attore turco stia corteggiando di nuovo l'attrice Demet Ozdemir e che i due sarebbero di nuovo in contatto.

"Si sarebbero riavvicinati": è questa l'indiscrezione che circola sul conto dell'attore turco e della bella Demet. Ma sarà davvero così? Dopo la rottura con Diletta, l'attore turco ricucirà il suo rapporto con la star di DayDreamer? Lo scopriremo nelle prossime settimane.