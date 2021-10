Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 7 ottobre annunciano una puntata molto importante per Anna (Giulia Vecchio) e Agnese (Antonella Attili) che si troveranno a fare i conti con il proprio passato e con i sentimenti. La signorina Imbriani sarà ancora nel mirino di Massimo Riva (Paolo Bovani) che andrà a cercarla al circolo con brutte intenzioni, ma potrà contare sull'aiuto di Roberto (Filippo Scarafia) e il sostegno di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) sempre pronto a dare una mano a chi ne ha bisogno. Agnese, invece, nonostante la sua scelta a favore della famiglia, continuerà ad essere gelosa di Armando (Pietro Genuardi) che questa volta prenderà il controllo della situazione e farà una scelta definitiva per la sua storia con la signora Amato.

Per Agnese arriverà un momento decisivo: spoiler Il Paradiso delle signore

La storia d'amore tra Agnese e Armando ha fatto sognare i telespettatori della soap Il Paradiso delle Signore, ma con l'arrivo di Giuseppe i due amanti hanno dovuto fare un passo indietro e lasciare la priorità alla famiglia. Per la signora Amato non è stato facile, ma alla fine è riuscita a trovare un equilibrio con suo marito e, almeno apparentemente, si è lasciata alle spalle la sua storia con Ferraris. Tuttavia, quando Agnese ha notato i segni di una presenza femminile in casa di Armando, non ha potuto ignorare la sua gelosia e quindi ha dimostrato di non aver mai dimenticato il magazziniere, anche se la loro relazione era finita da tempo.

Ferraris non potrà lasciar correre la reazione della donna che amava e, anche se a malincuore, nel corso della puntata di giovedì 7 ottobre, prenderà una decisione definitiva a riguardo.

Anticipazioni puntata del 7 ottobre, Il Paradiso delle signore: Anna ancora in pericolo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la puntata del 7 ottobre rivelano che giovedì al circolo si presenterà Massimo Riva.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anna era già scappata una volta dall'uomo, riuscendo a lasciare Milano con sua figlia e Quinto, ma dopo la morte del giovane marito è ritornata in città in cerca di aiuto e di una nuova vita. Il padre della figlia di Anna, però, sembrerà tutt'altro che rassegnato e sarà determinato a riprendere la custodia della bambina. Le intenzioni dell'uomo non saranno affatto buone, ma grazie all'intervento di Roberto, la signorina Imbriani riuscirà ancora una volta a sfuggire al pericolo.

Vittorio Conti, inoltre, si accorgerà che il suo amico sta coprendo Anna e offrirà il suo sostegno alla ex venere. Per la donna, ritrovare la serenità sembrerà ancora un traguardo molto lontano, ma potrà contare su molte persone che le vogliono bene.