Prosegue l'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle signore 6 e i retroscena della nuove puntate che andranno in onda prossimamente su Rai 1, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Vittorio Conti che, in questa sesta stagione della soap, ritroverà il sorriso e la felicità con una nuova donna. Intanto, per il periodo natalizio sono stati annunciati nuovi ritorni in scena ma non ci sarà quello del ragioniere Luciano.

Retroscena Il Paradiso delle signore 6: Vittorio Conti ritrova l'amore

Nel dettaglio, al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore 6 continueranno ad esserci le vicende di Vittorio Conti, il quale riuscirà a trovare nuovamente l'amore dopo il cocente addio da parte di sua moglie Marta Guarnieri, che ha scelto di voltare pagina e di trasferirsi stabilmente in America.

Conti, in un primo momento, deciderà di dedicarsi anima e corpo al suo lavoro e non penserà ad un nuovo amore poi, però, col passare del tempo, sarà travolto dagli eventi e deciderà di dare spazio nuovamente anche all'amore.

I retroscena de Il Paradiso delle signore 6, infatti, rivelano che per lui ci sarà spazio per un nuovo amore. A confermarlo è stato proprio Alessandro Tersigni, il quale in una recente intervista ha confermato che il suo Vittorio tornerà a credere nell'amore, grazie al ritorno di un vecchio personaggio che farà capolinea nella sua vita.

Tina e Vittorio, nascerà l'amore nella sesta stagione?

Di chi si tratta? Non si esclude che possa trattarsi proprio di Tina Amato, recentemente rientrata a Milano dopo un periodo di assenza.

L'alchimia tra i due non è passata inosservata agli occhi di Roberto Landi, che già in una delle prime puntate di questa sesta stagione, aveva notato che Vittorio e Tina si "mangiavano" con lo sguardo.

Tra i due trionferà l'amore nel corso della sesta stagione? Vittorio dimenticherà Marta proprio con la giovane Amato?

E poi ancora a svelare nuovi retroscena sulle trame de Il Paradiso 6 è stato anche l'attore Emanuel Caserio, che sui social ha svelato che durante il periodo natalizio, ci sarà il ritorno in scena di altri personaggi.

Non ci sarà il ritorno di Luciano nel cast de Il Paradiso 6

Di sicuro, però, non tornerà in scena il ragioniere Luciano Cattaneo, che ormai da un po' di tempo ha lasciato il cast della seguitissima soap opera del primo pomeriggio di Rai 1.

A svelarlo è stato l'attore stesso Giorgio Lupano, che sui social ha risposto alle numerose domande dei fan che chiedevano se ci fosse stato un ritorno del suo personaggio.

Lupano ha confermato che non sarà nel cast di questa sesta stagione della soap opera e quindi non ci sarà nessun rientro in scena del suo Luciano.