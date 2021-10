Molte novità attendono i telespettatori di Love is in the air durante le puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler turchi della Serie TV narrano che Serkan Bolat lascerà Selin Atakan dopo aver riacquistato la memoria. Eda Yildiz, invece, capirà che Deniz Sarachan l'aveva ingannata con uno sposalizio legale a tutti gli effetti.

Anticipazioni Love is in the air: Deniz inganna Eda prima delle nozze

Le anticipazioni di Love is in the air sulle prossime puntate (previste prossimamente in Italia) annunciano che Deniz e Selin metteranno in azione un piano per ingannare Eda.

Tutto comincerà quando la Pr tornerà nelle grazie di Serkan, tanto da spingerlo a chiederla in moglie. La fioraia, a questo punto, cercherà di provocare la gelosia dell'ex fidanzato, fingendo un fidanzamento con Deniz. Il restauratore di mobili è da sempre innamorato della giovane Yildiz e la vuole a ogni costo. Per fare ciò, Sarachan stringerà un'alleanza con Selin in modo da separare i due protagonisti.

Eda, invece, sarà costretta a compiere un ultimo gesto disperato ovvero quello mettere in scena lo sposalizio con Deniz per calcare ulteriormente la mano con Serkan. Tuttavia, la nipote di Ayfer verrà ingannata in quanto Sarachan presenterà una documentazione reale e valida a tutti gli effetti per la legge.

Serkan recupera i ricordi e interrompe lo sposalizio della Yildiz

Dalle trame di Love is in the air si apprende che un colpo di scena riguardante Serkan rivoluzionerà la story-line. Il giovane comprenderà di essersi nuovamente innamorato di Eda nonostante non si ricordi di lei e per questo confesserà i suoi patemi d'animo ad Engin durante un loro incontro in un caffè.

Qui, i migliori amici saranno protagonisti di una lite, che coinvolgerà un gruppo di malintenzionati. Bolat riceverà addirittura un pugno in pieno volto, che avrà una sorprendente conseguenza.

Il figlio di Aydan, infatti, recuperare all'improvviso i ricordi di un anno e quindi la storia con Eda. Di conseguenza, Engin gli suggerirà di correre dalla Yildiz prima che diventi la moglie di Deniz.

Ma la strada si rivelerà irta di ostacoli. Serkan troverà un incidente auto che lo costringerà ad una sosta prolungata sull'autostrada. L'uomo, a questo punto, disperato deciderà di precipitarsi a piedi nel luogo scelto dagli sposi per celebrare l'evento. Alla fine, Bolat riuscirà a fermare le nozze, tanto da baciare con passione Eda davanti a tutti. In questa circostanza, le rammenterà di ricordarsi finalmente del loro grande amore.

Selin giura vendetta dopo essere stata scaricata da Bolat

I colpi di scena non saranno finiti qui, visto che il funzionario comunale rassicurerà Deniz che il matrimonio appena celebrato è legale a tutti gli effetti.

Intanto, Eda chiederà una spiegazione convincente a Sarachan, visto che credeva che si trattasse di una farsa.

Il restauratore di mobili, a questo punto, non avrà altra scelta che ammettere di averla ingannata in quanto profondamente innamorato di lei. La faccenda verrà risolta da Aydan, che minaccerà azioni legali nei confronti del truffatore qualora abbia intenzione di opporre resistenza all'annullamento delle nozze.

Selin, invece, giurerà di farla pagare cara dopo essere stata umiliata e scaricata da Serkan Bolat di fronte a tutti gli invitati. Per questa ragione, la Pr cercherà nuovamente la complicità di Deniz.