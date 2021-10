Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:50 su Rai 1. Una delle storyline più avvincenti è senza dubbio quella che coinvolge Gloria Moreau, una donna misteriosa e dal passato doloroso. Gloria è entrata in scena a metà della scorsa serie, diventando la capocommessa del grande magazzino al posto di Clelia Callagaris. Fin da subito la donna ha mostrato una certa dolcezza e gentilezza, doti che l'hanno fatta subito amare dalla sue Veneri. Tuttavia fra lei e Stefania si è instaurato da subito un rapporto molto intenso.

In lei, la ragazza, orfana di madre, ha trovato una figura materna e benevola. Pian piano è stato poi svelano che, Gloria è realmente la madre della ragazza. La misteriosa signorina Moreau non è altro che Gloria, la mamma che Stefania credeva morta. Moreau è giunta a Milano proprio per rincontrare la figlia che anni prima fu costretta ad abbandonare. Difatti, accusata ingiustamente, dovette scappare all'estero per sfuggire alla prigione. Grazie all'impiego al Paradiso ha avuto modo di stare al fianco della sua bambina, tuttavia il trasferimento di Ezio ha fatto precipitare le cose. Gloria ha timore di essere vista dal marito, poiché in questo modo cadrebbe la sua copertura. Tuttavia, stando alle anticipazioni, ben presto si rivedranno.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Gloria ed Ezio si incontrano

Stando alle anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore Gloria ed Ezio avranno un incontro.

Gli spoiler sono criptici, e non svelano l'evoluzione della loro storyline. Sta di fatto che i due avranno finalmente modo di parlarsi dopo tanti anni di lontananza. In questo modo Colombo capirà che la capocommessa, tanto decantata da sua figlia, non è altro che la moglie persa anni prima a causa di una vicenda molto drammatica.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Paradiso: Ezio potrebbe ancora amare sua moglie

Ezio, nonostante l'incontro la moglie, ha una nuova famiglia. A quanto pare l'uomo è molto innamorato di Veronica Zanatta e vuole molto bene alla figlia di lei. Tuttavia la vicenda potrebbe prendere una piega diversa. Non sarebbe da escludere che, una volta superata la rabbia iniziale, Colombo si comprenda di provare ancora dei sentimenti per la moglie.

Resta da capire se ed in che modo Stefania verrà a conoscenza della verità.

Il Paradiso, puntate attuali: Gloria si nasconde dal marito

Nelle attuali puntate de Il Paradiso delle Signore, Ezio Colombo si è trasferito a Milano, dove è diventato il direttore della Ditta Palmieri. L'uomo ha scelto di stabilirsi nel capoluogo per stare più vicino a sua figlia. Tuttavia non è più solo, dato che ha una relazione con Veronica, una vedova con una figlia adolescente. Il suo arrivo in città ha scombussolato Gloria, la quale teme di essere scoperta dal marito. Del resto, se inizialmente Moreau avrebbe voluto palesarsi al consorte, la scoperta di una nuova compagna ha fatto cambiare idea alla donna. La capocommessa non ha alcuna intenzione di sconvolgere la vita del marito, pur essendone ancora innamorata. Pertanto ha preferisco lasciare per qualche giorno Milano e rifugiarsi dalla zia Ernesta.