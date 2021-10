Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:50 su Rai 1. Le anticipazioni relative all'episodio che sarà trasmesso il 27 ottobre preannunciano nuovi colpi di scena. Ezio, venuto a conoscenza del fatto che la moglie vive a Milano, inizierà a temere che la donna possa creare problemi alla sua nuova famiglia. Pertanto, per non avere interferenze, le chiederà di lasciare Milano. Tuttavia Gloria non sembrerà affatto decisa a partire ed allontanarsi nuovamente da sua figlia. Colombo, però, non lascerà correre e le intimerà di non avvicinarsi più a Stefania.

Tina, intanto, dopo aver ascoltato la voce di Anna, penserà che sarebbe perfetta per registrare il demo per il film. La ragazza chiederà a Salvatore di convincere Imbriani ad aiutarla. Ludovica, avendo bisogno di un nuovo abito da indossare per un evento al Circolo, chiederà consiglio a Flora. Sarà questa una buona occasione per le due giovani di conoscersi meglio. La stilista a sua volta riceverà l'invito per l'evento da parte di Umberto.

Il Paradiso, trama 27 ottobre: Ezio intimorito dalla presenza di Gloria

La scoperta che Gloria viva a Milano non sarà affatto facile da mandare giù per Ezio. Difatti l'uomo credeva che non avrebbe mai più rivisto sua moglie, tanto da innamorarsi di un'altra donna.

Tuttavia la presenza della donna che per la legge è ancora sua moglie lo inquieta. L'uomo teme che Gloria possa in qualche modo creare minare la serenità del suo nuovo nucleo familiare. Pertanto chiederà alla donna di sparire nuovamente. Moreau, però, non accoglierà con gioia tale richiesta. La donna non vorrebbe per niente al mondo allontanarsi di nuovo dalla figlia, ritrovata dopo tanti anni.

Ezio, però, non ammetterà rifiuti, tanto da arrivare alle minacce qualora la moglie dovesse assecondarlo.

Il Paradiso delle Signore: Anna potrebbe aiutare Tina

Nel corso dell'episodio de Il Paradiso in onda il 27 ottobre, oltre alle vicende della famiglia Colombo, sarà dato spazio anche al personaggio di Tina. La giovane, dopo aver ascoltato la voce di Anna, avrà una brillante idea: far registrare a lei il demo per il film. Tuttavia chiederà a suo fratello di intercedere per lei, chiedendo alla signorina Imbriani di accorrere in aiuto di sua sorella.

Il Paradiso, anticipazioni 27/10: Umberto invita Flora ad un evento

Gli spoiler dell'episodio de Il Paradiso delle Signore in onda il 27 ottobre rivelano che Ludovica avrà bisogno di una consulenza per un nuovo abito da sfoggiare durante un evento importante. La giovane Brancia si affiderà al buon gusto di Flora, con il quale nel frattempo instaurerà un rapporto confidenziale. Tuttavia la grande novità arriverà da Umberto, il quale inviterà personalmente la stilista al suddetto evento.