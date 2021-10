Paola sarà inaspettatamente protagonista dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 25 al 29 ottobre rivelano che la Venere rischierà di perdere il bambino che porta in grembo.

Tuttavia Gloria interverrà in maniera tempestiva salvando la vita a lei e al piccolo. Grazie a quel gesto Ezio rivaluterà la donna e le chiederà di incontrarsi nuovamente. Nel frattempo Tina chiederà ad Anna di incidere il demo del musicarello al posto suo e lei accetterà. Intanto Petra minaccerà ancora una volta Giuseppe e infine Flora e Ludovica saranno sempre più intime.

Il Paradiso, spoiler 25-29 ottobre: Ezio e Gloria si incontrano

Tina, inizialmente dubbiosa circa la realizzazione del musicarello, sembrerà sempre più decisa a prendere parte al film, ma avrà bisogno di tempo. Nel frattempo Salvatore vedrà Anna e Roberto insieme e come rivelano le anticipazioni Il Paradiso delle signore, inerenti le puntate in onda dal 25 al 29 ottobre, rimarrà molto deluso, soprattutto perché lei gli confermerà di avere una relazione con il pubblicitario. Intanto Cosimo dirà a Ludovica che può andare ad abitare a Villa Bergamini e lei gli proporrà di andare a vivere insieme. Poco dopo Vittorio deciderà di produrre il film insieme a Brivio e penserà bene di far registrare a Tina la colonna sonora.

Più tardi Gloria farà ritorno al Paradiso e riprenderà il ruolo di capocommessa preparandosi ad affrontare Ezio, che rivedrà dopo tanti anni. L'uomo, dopo averla rivista, sarà molto turbato mentre lei gli darà un appuntamento. Anche se all'inizio lui sarà un po' restio, alla fine i due si incontreranno. Poco dopo Tina ascolterà la voce di Anna e si farà venire un'idea per risolvere il suo problema.

Intanto Adelaide parlerà a Ludovica del gala che ci sarà al Circolo, durante il quale Marcello avrà la possibilità di misurarsi con un grande evento da quando sostituisce Parri.

Il Paradiso, trame 25-29 ottobre: Gloria salva la vita a Paola e al suo bambino

Salvatore esaudirà il desiderio di sua sorella Tina e chiederà per suo conto ad Anna di registrare il demo del film al suo posto.

La ragazza accetterà e la complicità con il giovane crescerà sempre più. Nel frattempo Ludovica chiederà aiuto a Flora per scegliere l'abito per l'evento al Circolo e l'intesa tra loro crescerà sempre di più. Poco dopo anche la stilista riceverà l'invito per la serata di gala. A mandarglielo sarà Umberto, il quale sembrerà essere sempre più preso da lei. Intanto, Ezio temerà che la presenza di Gloria nella sua vita e in quella di Stefania possa creare dei problemi, così le chiederà di sparire una volta per tutte.

Subito dopo ribadirà a Veronica di amarla, ma continuerà a pensare all'incontro con Moreau. Più tardi Adelaide cercherà di creare delle difficoltà a Marcello durante l'evento al Circolo, ma non ci riuscirà.

Poco dopo Armando parlerà con Ezio per cercare di farlo ragionare su Gloria. Quest'ultima, intanto, capirà che il malore di Paola è dovuto a una gravidanza complicata e interverrà tempestivamente salvando la vita sua e del bambino.

Il Paradiso delle signore: Petra minaccia Giuseppe

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, Stefania, Maria e Irene saranno molto preoccupate per Paola, ma Dora porterà buone notizie dall'ospedale in cui è ricoverata la collega. Nel frattempo Tina consegnerà a Vittorio il demo che Anna ha registrato al posto suo, ma dentro di sé soffrirà molto per l'inganno che sta attuando.

Intanto Petra minaccerà Giuseppe di metterlo nei guai se non le manderà altro denaro.

Infine, Ezio apprenderà che Gloria ha salvato Paola e il bambino che porta in grembo e comincerà a riflettere sulla difficile situazione che stanno vivendo. L'uomo chiederà a Moreau di incontrarsi nuovamente. La capocommessa accetterà oppure no?