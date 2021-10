Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 su Rai Uno. Le anticipazioni relative all'episodio che sarà trasmesso venerdì 22 ottobre rivelano nuovi colpi di scena. Tina accetterà la proposta di Vittorio di esibirsi al Circolo. La ragazza spera di riuscire a tenere sotto controllo i suoi problemi alle corde vocali tuttavia, dopo aver cantato, si sentirà male. La giovane Amato, con la gola in fiamme, chiamerà il medico, il quale le spiegherà che l'unica soluzione per risolvere il problema è l'operazione.

Gloria, intanto, sarà scippata e finirà in ospedale, dove sarà assistita da Armando. La donna gli comunicherà il suo piano per lasciare definitivamente Milano. Ferraris, però, pensa che possa esserci un'altra soluzione. Al Paradiso Flora, insieme a Maria e Agnese, presenta la linea della nuova collezione. Vittorio, preoccupato perché non ha notizie di Tina, si metterà sulle tracce della ragazza. La troverà mentre vaga per le strade della città. A questo punto la giovane confesserà a Vittorio la fine del suo matrimonio con Sandro.

Il Paradiso, episodio 22 ottobre: Tina canta ma si sente male

Gli spoiler dell'episodio de Il Paradiso delle signore, che andrà in onda venerdì 22 ottobre, svelano che Tina accetterà la proposta di cantare al Circolo.

La ragazza spera di poter tenere a bada i problemi alle corde vocali. Purtroppo, anche se l'esibizione andrà bene, poco dopo Tina inizierà a stare male. A questo punto la ragazza consulterà subito il suo medico personale per chiedergli come proseguire. Il dottore le comunicherà che, alla luce dei fatti, le converrebbe sottoporsi quanto prima a un intervento.

La figlia di Agnese la prenderà molto male. In lacrime chiamerà Vittorio, dicendogli che non potrà prendere parte al film.

Il Paradiso delle signore, trama 22 ottobre: Gloria finisce in ospedale

Le anticipazioni della puntata di venerdì 22 ottobre preannunciano che Gloria verrà scippata e finirà in ospedale. Armando, da buon amico, correrà ad assisterla.

La donna gli comunicherà di avere un piano per lasciare definitivamente Milano. Ferraris, però, ha un'altra idea in mente, che potrebbe evitare la partenza della capocommessa. Al Paradiso, intanto, Flora, Maria ed Agnese presentano la linea per la prossima collezione.

Il Paradiso, anticipazioni 22/10: Tina si apre con Vittorio

Nel corso dell'episodio de Il Paradiso delle signore in onda il 22 ottobre, Vittorio, non avendo più notizie di Tina, si preoccuperà. Conti si metterà sulle tracce della ragazza, e la troverà mentre vaga per le strade di Milano. A questo punto, la figlia di Agnese confesserà al suo ex direttore che il suo matrimonio con Sandro è finito.