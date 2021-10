La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è iniziata su Rai 1 a metà settembre e, nelle nuove puntate, è tornata nel cast Tina. La sorella di Salvatore, infatti, è rientrata a Milano, ma senza Sandro. Il ritorno della giovane Amato è stato avvolto dal mistero fin dalla prima puntata in cui è riapparsa nella fiction, per due motivi, sia perché non voleva parlare di suo marito, sia perché non ha mai voluto cantare, lasciando presagire un problema alla voce. Nelle puntate che andranno in onda dal 18 al 22 ottobre, entrambi i misteri verranno risolti, perché si scoprirà che Tina dovrà subire un intervento alle corde vocali e, inoltre, la sorella di Salvatore rivelerà a Vittorio che il matrimonio con Sandro è giunto al capolinea.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 22/10: Tina ha un problema alle corde vocali

Vittorio proporrà a Tina una parte in un film musicale e, dopo essersi sottoposta ad una cura per guarire il problema alla sua voce, Amato spererà di riuscire a guarire in tempo per andare in scena. Salvatore suggerirà a sua sorella di essere chiara nei confronti di Vittorio Conti, spiegandogli di avere un problema di salute. Nel frattempo, il direttore del Paradiso, si rivolgerà ad Orlando Brivio, per convincere il produttore a cambiare la sceneggiatura del film, in modo da fare partecipare Tina.

Il Paradiso delle signore, prossime puntate: Tina tace su Sandro

Da quando è tornata a Milano, Tina non ha parlato di suo marito e ha preferito glissare sull'argomento.

La giovane Amato non si è confidata in merito al suo matrimonio, nè con i familiari, nè con gli amici. Giuseppe e sua moglie Agnese continueranno a fare domande alla figlia, per sapere notizie riguardo la sua vita coniugale ma, nonostante il pressing familiare, Tina riuscirà, ancora una volta, ad evitare di rispondere alle curiosità dei genitori.

Il Paradiso delle signore, episodi al 22/10: Tina confessa a Vittorio che il suo matrimonio è finito

Nel frattempo, Vittorio riuscirà ad ottenere il cambio di sceneggiatura e chiederà alla sorella di Salvatore di esibirsi al Circolo. Tina accetterà la proposta del direttore del Paradiso ma, dopo la sua performance, avrà la gola in fiamme.

A quel punto, il dottore proporrà alla giovane Amato di operarsi. La figlia di Agnese telefonerà a Vittorio, confessandogli che non potrà lavorare nel film. Successivamente, Tina si troverà a vagare per le strade di Milano e verrà ritrovata da Conti e, a quel punto, Amato gli confesserà che il matrimonio con Sandro è finito. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se Tina risolverà i suoi prolemi di salute e se per la giovane Amato ci sarà un nuovo amore all'orizzonte.