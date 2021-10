Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 su Rai 1. Le anticipazioni relative all'episodio che sarà trasmesso il 29 ottobre svelano nuovi colpi di scena. Petra tornerà a farsi viva con Giuseppe e pretenderà che le mandi ancora altri soldi. Le Veneri saranno preoccupate per le condizioni di salute di Paola. La giovane, infatti, è stata ricoverata a causa delle complicazioni della sua gravidanza. Tina consegnerà il demo registrato a Vittorio, ma la voce che si sentirà sarà quella di Anna.

La giovane Amato si sentirà molto in colpa per tale gesto, perché sa che sta ingannando Conti. Le cose per Paola Galletti si complicheranno e solo l'intervento tempestivo di Gloria riuscirà a evitare il peggio. Ezio, vedendo il gesto della moglie, inizierà a guardarla con occhi diversi.

Il Paradiso, trama 29 ottobre: Petra minaccia Giuseppe

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda venerdì 29 ottobre preannunciano che Giuseppe riceverà ancora una volta notizie di Petra, la donna con cui ha intrattenuto una relazione in Germania. La giovane, madre del quartogenito di Amato, pretenderò che l'uomo le invii una cospicua somma di denaro per provvedere al mantenimento del bambino.

Qualora non dovesse ricevere i soldi, potrebbe creargli seri problemi con la sua famiglia ufficiale.

Il Paradiso delle Signore, episodio 29/10: Tina inganna Vittorio

Nel corso dell'episodio de Il Paradiso del 29 ottobre Tina consegnerà a Conti il demo con la voce registrata per il film. La voce che ascolterò, però, non sarà affatto la sua, ma della signorina Imbriani.

La giovane Amato si sentirà in colpa per il modo in cui sta ingannando il suo amico Vittorio, ma di vedrà costretta ad agire in questo modo a causa dei suoi problemi alle corde vocali.

Il Paradiso, anticipazioni 29 ottobre: Gloria salva la vita a Gloria e al bambino

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda venerdì 29 ottobre svelano che Paola verrà ricoverata a causa di problemi relativi alla gravidanza.

Le sue colleghe saranno molto in ansia per le sorti sue e del bambino, difatti le condizioni della giovane peggioreranno e faranno temere il peggio. Grazia all'intervento tempestivo di Gloria, la quale in passato era ostetrica, Paola e il bambino riusciranno a salvarsi. Ezio, venuto a conoscenza del gesto nobile della moglie, inizierà a vedere le cose in modo differente, pertanto chiederà alla consorte d'incontrarsi nuovamente.