Una delle attrici principali della soap opera della Rai "Il Paradiso delle Signore" è la triestina Lara Komar.

L'artista, nota anche in Slovenia dove è stata eletta la "donna dell'anno", è entrata a far parte della grande famiglia de "Il Paradiso" a partire da febbraio 2021 e cioè quando Enrica Pintore (che interpretava il ruolo di Clelia Calligaris) ha lasciato la soap Tv. Lara Komar, che qui interpreta il ruolo della capo commessa Gloria Moreau fin dal suo primo ingresso in scena ha riscosso l'apprezzamento del pubblico.

Gloria Moreau è una donna misteriosa e affascinante, che anche grazie alla sua eleganza, dolcezza e sensibilità è entrata fin da subito nel cuore delle "Veneri" e di altri personaggi della soap.

Fra loro il signor Armando Ferraris, suo caro amico e confidente, la dolce e tenera Stefania Colombo, la quale in verità è la figlia che a causa di un grave problema era stata costretta ad abbandonare da giovane per scappare in Francia pur di non finire in carcere.

Per questo, nel corso della nuova stagione de "Il Paradiso delle Signore 6"- che è attualmente in corso e che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 15.50 - pian piano sta venendo a galla tutta la verità sul personaggio "misterioso" della signorina Moreau e sul suo passato turbolento. A creare scompiglio nella donna, inoltre, a Milano è appena arrivato Teresio Colombo: suo ex marito e padre della giovane Stefania.

Nelle scorse ore Lara Komar ha rilasciato un'intervista in esclusiva a Blasting News.

Lara Komar e le emozioni di interpretare Gloria Moreau

Salve e grazie per l’intervista. Partiamo subito parlando del personaggio che impersona ne ‘Il Paradiso Delle Signore’: la signorina Gloria Moreau. Lei fa parte della grande famiglia de “Il Paradiso” da quasi un anno. Rispetto alla precedente stagione, come ritroviamo quest’anno Gloria?

"In questa nuova stagione ritroviamo il personaggio di Gloria Moreau un po' con le stesse emozioni che provo io, Lara, come attrice di questo progetto.

Lei infatti ha un'immensa voglia di tornare a lavorare con la sua squadra meravigliosa e di incontrarsi con i suoi colleghi in un un luogo che è diventata una casa. Lei non vedeva l'ora di riabbracciare queste persone speciali e condividere con loro dei momenti importanti della sua vita come ad esempio il suo grande desiderio di vivere accanto a sua figlia.

Allo stesso modo per me, io non vedevo l'ora di rivedere i miei cari colleghi tra i quali c'è anche mia "figlia", ovvero Grace (lol). Quindi, posso dire di aver vissuto più o meno le stesse emozioni e di averle così ritrovate e sentite particolarmente vicine a me."

La signorina Moreau è la capo commessa del grande magazzino milanese. Il suo personaggio è subentrato al ruolo interpretato dalla sua collega Enrica Pintore, Clelia Calligaris. Lei temeva un confronto da parte del pubblico o meglio credeva che la Moreau potesse essere vista in maniera sfavorevole?

"Clelia, ovvero Enrica, è meravigliosa. Lei ha due occhi brillanti che fanno sognare molto. Per questo motivo, io ammetto di averla ammirata tanto.

Io non sono una persona che predilige e soprattutto che si mette in competizione. Io ho amato e creduto fin da subito nel personaggio di Gloria Moreau e per questo motivo non ho avuto mai una "paura reale" anche se tutti gli amici ed i colleghi cercavano di tranquillizzarmi in merito alle critiche che avrei potuto ricevere una volta che Gloria fosse subentrata al personaggio amatissimo di Clelia. È stato meraviglioso vedere come è stato accolto in maniera positiva, fin da subito, così come l'avevo amato io dal primo momento."

Fin dal suo primo ingresso in scena, come diceva Lei prima, il suo personaggio è stato molto amato e apprezzato dal grande pubblico. Gloria è una donna molto elegante, dolce, premurosa e con una profonda nobiltà d’animo.

Quando le hanno presentato questo ruolo, quale aspetto caratteriale l’ha colpita maggiormente?

"Sì, esatto e come già detto prima ripeto di essermi innamorata di Gloria a prima vista, fin dalla primissima lettura della descrizione, antecedentemente il provino. Cosa mi ha colpito di più di lei? Beh, da un lato la sua forza perchè Gloria è una donna con un passato difficile, e dall'altro lato la fragilità che dimostra nonostante tutto. Lei è una donna con una sensibilità e una dolcezza ed una maternità molto intensa. Questo suo lato caratteriale mi caratterizza molto essendo anch'io mamma. Inoltre, ammetto che vivendo Gloria Moreau quotidianamente e affrontando il percorso che sta compiendo, piano piano ho imparato a conoscerla e a scoprire nuove sue sfumature, alle quali dò vita sempre di più.

E' un personaggio che tengo per mano e che sento molto vicino. Sono felicissima, per questi motivi, di poterla impersonare."

Le anticipazioni de 'Il Paradiso Delle Signore Daily 4'

Entriamo più nel vivo delle puntate. Gloria ha instaurato un rapporto di amicizia con il magazziniere Armando, e tra di loro, vi è molta solidarietà e affetto. Quanto è importante per il suo personaggio il Signor Ferraris? Il loro rapporto creerà scompiglio nella “storia” che è nata tra l’uomo e la Signora Agnese Amato?

"Il rapporto che Gloria ha con Armando secondo me è prezioso, perchè è un'amicizia vera e profonda. Io Lara anche nella mia vita privata e personale credo moltissimo nel valore dell'amicizia. Per questo motivo, ammiro tanto la sincerità e la limpidezza che c'è nel rapporto che lega il Signor Ferraris e Gloria.

Per quanto riguarda la domanda, rispondo dicendo che il loro rapporto non vuole creare scompiglio, anche se ammetto che questo sia inevitabile in queste storie. In realtà però non c'è niente di vero nel sentimento della gelosia, nel senso che questa probabilmente nasce a causa di incomprensioni e di alcuni momenti che vengono letti in maniera distorta. Tutto questo mette un po di "pepe" nella storia. Per me nell'amicizia tra Gloria e Armando vi è solo purezza. E' importantissima e io ci credo molto."

Gloria nasconde un segreto misterioso: lei è la mamma della Venere Stefania Colombo. La donna ha dovuto abbandonare da piccola sia sua figlia che suo marito, Teresio, per sfuggire al carcere. Lentamente, però, il pubblico sta scoprendo la verità in merito a questo gesto.

Ci può svelare qualcosa in più in merito a quello che succederà non appena la giovane Stefania scoprirà la verità?

"In realtà non posso svelarvi niente perchè non so nulla. Io mi lascio stupire ogni volta che ricevo le sceneggiature. Il bello della storia è proprio questo, e cioè che è una sorpresa e che di conseguenza si scopre con il tempo. Staremo a vedere."

A tal proposito, Lei desidera che tra la Moreau e Stefania si verifichi qualcosa in particolare?

"Cosa potrei desiderare? Beh posso dire che il rapporto che gli sceneggiatori stanno creando per il mio personaggio e quello di Grace è stupendo, perchè questo nasce in maniera spontanea e naturale che forse sotto sotto ha qualcosa di genetico di fondo.

Allo stesso modo, però, è un rapporto di dolcezza, di comprensione, di ascolto e di aiuto reciproco. Non saprei cosa desiderare di più, ma sicuramente un bel lieto fine come tutti gli spettatori de "Il Paradiso".

A Milano si è appena trasferito Teresio, il papà di Stefania nonché il suo ex marito. Per questo la vita e la quotidianità di Gloria ha subìto un' inquietudine. Per non farsi scoprire, la donna fa di tutto per nascondersi e decide di scappare in Francia. Cosa si devono aspettare gli spettatori da questa new entry? Ci sarà tra loro un lieto fine?

"Eh, anche qui certo desidero un lieto fine, ma allo stesso tempo mi lascio sorprendere. Devo ammettere che l'entrata di Teresio, detto Ezio, è stata molto bella non solo dal punto di vista della storyline, ma anche dal punto di vista umano.

Massimo Poggio è un collega fantastico. E' bellissimo recitare accanto a lui e per questo spero di poter continuare a lavorare ancora a lungo".

Per Gloria, come detto prima, il Signor Ferraris è molto importante, come allo stesso tempo lo è Teresio. Lei chi vedrebbe più al suo fianco?

"Il mio amore nello sceneggiato è Ezio Colombo, per sempre e da sempre. Io al mio fianco quindi vedo solo lui, anche perchè è mio marito. Armando Ferraris invece è un mio carissimo amico a cui non rinuncerei mai. L'amicizia è importante quanto l'amore, ma dal momento che Gloria dal punto di vista sentimentale sta passando un periodo infelice, ora lei concentra tutte le sue energie più su questo sentimento rispetto a quello che prova per Ezio.

Armando è la mia "spalla" e meno male che c'è lui (Lol)."

Per il suo personaggio vorrebbe un’ evoluzione ed una storyline diversa rispetto a quella che gli sceneggiatori hanno pensato per Lei?

"Finora io gli autori li adoro e quindi non ho nulla da dire. Mi piace molto farmi sorprendere e leggere cosa succederà. Io ho la stessa curiosità del pubblico che lo guarda in Tv, anche se in realtà io lo leggo. "

Lara Komar:' Continuerò ad interpretare Gloria'

Ci può raccontare quale è l’atmosfera che si respira sul set?

"L'atmosfera che si respira sul set è meravigliosa. Vi svelo un piccolo segreto: quando ho deciso di venire a Roma e di iniziare questa nuova avventura avevo tante paure perchè io sono triestina e soprattutto perchè sono mamma di due bambini.

La lontananza e l'impegno mi spaventavano molto, nonostante il bellissimo appoggio che ho sempre avuto dalla mia bellissima famiglia che mi ha sempre spronato in merito. Naturalmente le mie paure e ansie da mamma c'erano. Quando però sono arrivata sul set tutto è passato. Grazie all'accoglienza ed al calore che fin da subito ho avvertito e che successivamente si è sviluppato ed è cresciuto nel tempo, mi hanno permesso di superare tutte le mie preoccupazioni. Quando torno dalla mia famiglia, nonostante la partenza per Roma sia poi difficile e mi crei una "stretta al cuore" sono sempre felice di tornare da questo gruppo di lavoro straordinario."

Sui social circolano voci di un suo ipotetico abbandono, a causa di alcuni problemi familiari. Può farci una dichiarazione in merito in modo così da smentire nel caso questo chiacchiericcio?

"Non ho nessun problema familiare, guai. Stop. Smentisco tutto categoricamente. Sono felice di far parte della grande famiglia de "Il Paradiso" e continuerò ad essere la Signorina Moreau. Ci sono, anche se non so quanto durerà questa avventura, io sono qui, non preoccupatevi."

Oltre al “Il Paradiso” ha altri progetti in corso?

"Purtroppo ho dovuto rinunciare ad alcuni progetti perchè desidero impegnarmi al massimo ne "Il Paradiso delle Signore". Ho alcuni lavori molto interessanti in Slovenia, la mia seconda casa. Qui, dove dal punto di vista professionale ho compiuto un bel percorso, ho partecipato ad alcuni bellissimi spettacoli teatrali. Adesso sono appena tornata da una breve tournèe, che continuerà anche in primavera, nella quale è stato presentato un libro di Paolo Rumiz che si intitola "Canto per Europa". Ci sono tanti progetti che mi stimolano anche al di fuori de "Il Paradiso delle Signore", anche se per ora questo è il mio impegno principale."