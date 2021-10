Secondo le anticipazioni della soap opera Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda dal 4 all'8 ottobre su Rai 1 ci saranno tante novità e colpi di scena. Adelaide proporrà a Flora di andare a vivere a Villa Guarnieri e la ragazza accetterà. Umberto però non verrà informato della proposta della contessa, e non la prenderà bene.

Nel frattempo, Adelaide verrà a sapere della situazione finanziaria disastrosa di Ludovica e si arrabbierà con lei per averla tenuta all'oscuro di tutto. Invece Vittorio e il suo staff saranno concentrati sui lavori relativi al nuovo numero del Paradiso Market.

Armando prenderà una decisione molto importante riguardo il suo rapporto con Agnese.

Adelaide proporrà a Flora di andare a vivere a Villa Guarnieri

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 4 all'8 ottobre, Vittorio sarà consapevole delle conseguenze che potrà avere la scelta della nuova stilista. Adelaide cercherà di scoprire il contenuto della lettera che Achille Ravasi ha lasciato a Flora.

Ezio frequenterà sempre di più il grande magazzino, e per Gloria diventerà ancor più complicato evitare di farsi trovare da lui. Per questo motivo, la donna sarà in ansia e si farà confortare da Armando.

Agnese scoprirà che nella casa di Armando c'è stata una donna e si ingelosirà. Nel frattempo, Adelaide proporrà a Flora di trasferirsi a Villa Guarnieri: la contessa prenderà questa decisione senza consultarsi prima con Umberto, il quale non reagirà bene.

Intanto Vittorio e il suo team prepareranno il nuovo numero del Paradiso Market.

Adelaide verrà a sapere della situazione finanziaria di Ludovica

Adelaide apprenderà delle precarie condizioni economiche di Ludovica, e si arrabbierà con lei perché non le ha detto la verità. Nel frattempo Paola diventerà la nuova capo commessa del Paradiso per sostituire Gloria che si è allontanata per un breve periodo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Armando prenderà una decisione importante sul suo rapporto con Agnese, dalla quale non si potrà più tornare indietro.

Flora si trasferirà a Villa Guarnieri

Vittorio offrirà ad Anna un lavoro come aiuto-contabile al grande magazzino, ma la giovane sarà titubante e non saprà se accettare o meno l'incarico. La donna avrà paura che quel luogo possa far riaffiorare in lei tanti ricordi.

Conti avrà un confronto con Massimo, mentre Flora deciderà di trasferirsi a Villa Guarnieri. Giuseppe riceverà notizie sul figlio segreto che ha in Germania, ma la situazione diventerà sempre più difficile da gestire.