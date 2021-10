Tina Amato sin dal suo ritorno a Milano ha dato l'impressione di star nascondendo qualcosa riguardante anche il suo lavoro e come rivelano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore inerenti le puntate in onda dal 18 al 22 ottobre, finalmente si verrà a sapere di cosa si tratta. La cantante ha un problema alle corde vocali e l'unica soluzione è l'operazione.

Nel frattempo, Gloria tornerà a Milano per dare le dimissioni, ma finirà in ospedale a causa di uno scippo e Armando che li ritroverà cercherà di aiutarla. Intanto, Salvatore ed Anna saranno sempre più vicini mentre Marcello andrà a lavorare al Circolo.

Infine, tra Flora e Umberto nascerà una certa chimica.

Il Paradiso delle signore, trame 18-22 ottobre: Gloria vuole dare le dimissioni

Le anticipazioni Il Paradiso delle signore inerenti le puntate in onda dal 18 al 22 ottobre, rivelano che Vittorio proporrà a Tina di prendere parte ad un film musicale e lei volendo partecipare, inizierà una cura per la sua voce con la speranza di guarire in tempo. Nel frattempo, Marcello affronterà il suo primo giorno di lavoro al Circolo e a dispetto di ciò che si aspettasse Adelaide, se la caverà molto bene mentre Paola darà un annuncio alle Veneri. Intanto, Irene farà di tutto per cercare di convincere Stefania a restare a vivere con lei e Veronica cercherà di convincere sua figlia Gemma a chiedere scusa alla Colombo per il suo comportamento.

Poco dopo, Gloria tornerà al Paradiso delle signore, ma soltanto per rassegnare le sue dimissioni. Poco dopo, Salvatore dirà a Tina che sarebbe meglio se dicesse a Vittorio del problema alle corde vocali ed intanto, continuerà a corteggiare Anna sfruttando la comune passione per Totò. Più tardi, Vittorio parlerà con Orlando Brivio e gli chiederà di cambiare la sceneggiatura del film, in modo tale che Tina accetti.

Nel frattempo, Umberto sembrerà affascinato da Flora mentre Adelaide nonostante l'abbia invitata a vivere alla Villa farà fatica a nascondere il fastidio che gli provoca la sua presenza.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 18-22 ottobre: Salvatore confessa a Tina di essersi invaghito di Anna

Vittorio e Roberto lavoreranno alacremente per il lancio del nuovo numero del Paradiso Market mentre Tina si ritroverà a dover fare un grande sforzo per glissare le domande dei genitori sul suo matrimonio con Sandro.

Nel frattempo, tra Umberto e Flora si creerà una chimica particolare che farà sì che diventino sempre più intimi. Poco dopo, Salvatore confesserà a Tina di essersi invaghito di Anna mentre lei confiderà a Beatrice di non sentirsi all'altezza dell'Amato. Tuttavia, i due, saranno sempre più vicini. Tina, intanto, nonostante stia seguendo alla lettera la cura che gli ha dato il medico, continuerà a temere il futuro della sua voce.

Poco dopo, Anna andrà via in macchina con Roberto e Salvatore vedendola, inizierà ad avere il sospetto che abbia un rapporto più profondo della semplice amicizia con Landi. Più tardi, zia Ernesta chiamerà Armando preoccupata perché non riesce più a trovarla. Il magazziniere cercherà di tranquillizzarla ed inizierà subito a cercare la Moreau, ma dopo aver fatto diversi tentativi, chiederà l'aiuto di Don Saverio.

Nel frattempo, Vittorio avrà il via libera per cambiare la sceneggiatura e chiederà a Tina di esibirsi al Circolo alla presenza sua e di Brivio.

Il Paradiso delle signore: Tina deve sottoporsi ad un operazione alle corde vocali

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, Tina accetterà di fare un esibizione al Circolo, ma subito dopo sentirà un dolore terribile alla gola. Non si sentirà per nulla bene e così chiamerà il medico, il quale le dirà che l'unica strada da percorrere per lei è l'intervento alle corde vocali. La cantante scoppierà in lacrime e chiamerà Vittorio per informarlo che non potrà prendere parte al film. Poco dopo, il Conti, andrà a cercare Tina e la troverà mentre vaga per strada e lei gli confesserà che con Sandro è finita da tempo.

Nel frattempo, Gloria dopo aver subito uno scippo, sarà in ospedale dove la troverà Armando al quale la donna gli dirà di avere un piano per lasciare Milano. Il magazziniere, però, le dirà di avere in mente un piano che potrebbe spingerla a restare. Infine, al Paradiso, Flora, Maria e Agnese presenteranno la nuova collezione.