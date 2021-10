I prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore saranno decisive per le vicende che ruotano attorno a Flora e alla morte di suo padre Achille Ravasi.

Infatti, nelle puntate che andranno in onda su Rai 1 dall'8 al 12 novembre, la stilista continuerà a indagare su Adelaide e Umberto e deciderà di partire per Parigi. La contessa, a quel punto, sarà agitata perché avrà paura che Flora possa ricevere informazioni da Cosimo, ma ci sarà un colpo di scena: il marito di Gabriella tornerà a Milano e conoscerà la figlia di Achille. Inoltre, la stilista del Paradiso scoprirà che Adelaide e Umberto hanno una relazione.

Flora continua a indagare sulla morte di Achille

Flora Gentile non smetterà di cercare la verità sulla morte di suo padre Achille. Infatti, la nuova stilista del negozio di moda diretto da Vittorio Conti, non si darà per vinta e cercherà di scoprire cosa è accaduto realmente a Ravasi. Proseguendo con le sue indagini, Flora continuerà a fare domande sui Guarnieri, in modo da avere nuovi dettagli su quanto potrebbe essere successo a suo papà. Nel frattempo, la stilista annuncerà di volere partire per la Francia e di volere andare a Parigi. A quel punto, la contessa Adelaide sarà agitata per il viaggio di Flora, perché penserà che la donna potrebbe ricevere informazioni da Cosimo.

Il Paradiso delle signore, prossime puntate: Flora scopre che Adelaide e Umberto hanno una relazione

I segreti di Villa Guarnieri potrebbero non essere più al sicuro, per via delle indagini che sta conducendo Flora.

Nel frattempo, ci sarà un colpo di scena, perché farà ritorno un personaggio del passato, legato alle vicende che ruotano attorno alla morte di Achille.

Infatti, Cosimo Bergamini rientrerà a Milano, pertanto, Flora non dovrà più andare a Parigi.

Il Paradiso delle signore: Adelaide agitata perché Cosimo potrebbe dare informazioni a Flora

Il ritorno del marito di Gabriella a Milano sarà fonte di preoccupazione per Adelaide. Infatti, se da un lato le indagini di Flora sui Guarnieri proseguiranno, dall'altro lato ci sarà Cosimo che potrebbe fornire informazioni alla stilista del Paradiso delle signore.

Le anticipazioni dall'8 al 12 novembre, informano che Flora conoscerà Cosimo e Bergamini avrà informazioni preziosissime da dare alla figlia di Achille Ravasi. Nel frattempo, la stilista otterrà la conferma inequivocabile che Adelaide e Umberto Guarnieri hanno una relazione.

Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se si scoprirà come è morto Achille e se la contessa e il papà di Marta siano in qualche modo legati alla scomparsa di Ravasi.