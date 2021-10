Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 1 a venerdì 6 novembre, Katie ascolterà una conversazione tra Quinn e Shauna e scoprirà l'inganno ai danni di Ridge portato avanti dalle due donne. Inoltre Brooke vorrà fermare le nozze in ogni modo, mentre Ridge stupirà la stessa Logan e le confesserà il proprio amore con lo sfondo di una distesa di petali di rose.

Katie scopre l'inganno di Shauna e Quinn

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dall'1 al 6 novembre, Eric e Carter proveranno a far ragionare Ridge, in quanto lo vedranno molto titubante sul fatto di sposare Shauna. Quest'ultima sarà mossa dai sensi di colpa per tutto quello che ha ideato e vorrà dirr tutto al futuro marito, ma Quinn la spronerà ad andare avanti e a non distruggere il piano. Le due donne però non si accorgeranno che ad ascoltare le loro conversazione c'è Katie, la quale ha così appreso finalmente la verità sul motivo dell'imminente matrimonio di Ridge e Shauna.

Brooke vuole fermare la cerimonia

Secondo le anticipazioni televisive fino al 6 novembre, tutti i preparativi per le nozze di Fulton e Forrester saranno stati ormai ultimati.

Quinn sembrerà aver vinto, nonostante tutte le perplessità dimostrate a più riprese da Eric e Carter. Intanto giungeranno pian piano tutti gli invitati alla cerimonia e dopo un confronto con Donna accorrerà pure Brooke, con il chiaro intento di bloccare il matrimonio in ogni modo.

Nel frattempo Katie rifletterà su quanto ha ascoltato e riterrà opportuno informare Ridge.

Così gli racconterà di avere udito una conversazione di Quinn e Shauna in cui le due donne raccontavano del raggiro perpetrato ai suoi danni. Inizialmente il Forrester non sembrerà curarsi molto delle parole dette dalla donna e si mostrerà convinto di sposare comunque Fulton, anche in considerazione del fatto che la storia con Brooke è finita.

Quinn dal canto suo con grande gioia e spirito di rivalsa annuncerà a Brooke che non tornerà mai più con il suo ex marito. A questo punto la stessa Logan tenterà di bloccare la cerimonia.

Shauna cerca di difendere quanto fatto, ma Ridge la lascia

In base agli spoiler della prossima settimana, successivamente Ridge riceverà una chiamata da parte di Shauna in cui lei gli racconterà ogni cosa nei minimi particolari. Fulton chiederà di essere perdonata e gli dichiarerà di amarlo profondamente, ma lui non vorrà sentire nessuna scusa e la lascerà.

Shauna, disperata, racconterà a Quinn che il matrimonio è definitivamente annullato [VIDEO]: le due donne saranno disperate.

Infine Donna e Hope saranno in pena per Brooke, ma Ridge stupirà tutti quanti confessando il suo amore alla stessa Logan con lo sfondo di una distesa di petali di rose.