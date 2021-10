Al Grande Fratello Vip è ancora tempo di emozioni; dopo un primo avvicinamento, poi una rottura dovuta alle parole della mamma di Nicola e poi ancora un nuovo riavvicinamento, sembrano ora essere ai ferri corti l'ex moglie di Pago, Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Nel frattempo all'esterno della casa, l'ex fidanzato della gieffina, Vito Fiusco, scrive una lettera per fare chiarezza.

GF Vip, Nicola e Miriana ai ferri corti

Nelle ultime ore Miriana sta cercando in tutti i modi di allontanare Nicola da lei. La scorsa notte i fan del Grande Fratello Vip hanno iniziato a farsi domande sul perché Nicola dormisse a terra sul pavimento anzichè condividere il letto con Trevisan, la risposta è che Miriana cerca un distacco.

I tentativi di allontanamento non funzionano e Trevisan ha sbottato contro Pisu, dicendo che se Nicola è presente lei è felice, se non è presente, rimane comunque felice e sta bene con se stessa. Miriana continua dicendo che anche se Nicola dovesse uscire dalla casa lei andrebbe avanti lo stesso, perché attualmente non può permettersi di soffrire per nessun uomo, nemmeno per lui. La donna continua lo sfogo ammettendo di voler stare bene con la propria femminilità e che dunque, se il figlio di Patrizia Mirigliani dovesse decidere di non supportarla più, lei starebbe benissimo. Queste parole hanno lasciato sbigottito Nicola Pisu, il quale si è però affrettato a dichiarare di voler comunque sostenere e stare accanto alla showgirl.

GF Vip, la lettera di Vito Fiusco su Miriana

Mentre la showgirl continua ad allontanare Nicola, all'esterno il suo ex fidanzato, Vito Fiusco, su Novella 2000, ha deciso di scrivere una lettera, difendendo Miriana anche dagli attacchi passati ricevuti da Patrizia Mirigliani. L'uomo ha dichiarato di aver deciso di scrivere la lettera, per fare chiarezza su un episodio che negli ultimi giorni gli crea dispiacere e che riguarda la sua storia, ormai finita da tempo, con Miriana.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Vito afferma di aver avuto con la donna una bellissima storia d'amore e dopo la separazione si è trasformata in una bella e profonda amicizia. La storia tra i due si è interrotta poche settimane prima che la donna entrasse nella casa del Grande Fratello Vip, tuttavia Fiusco sostiene che ad oggi riceve continue segnalazioni di gente che crede che i due stiano ancora insieme e quindi gli chiedono di dire la sua verità.

L'ex compagno di Miriana ha attualmente una relazione con Veronica Ursida, ex dama di Uomini e Donne e confessa che i messaggi che riceve, dove si presume ancora che lui abbia una relazione in corso con Miriana, siano spesso motivo di discussione con Veronica, con la quale sta condividendo una splendida relazione. La lettera si conclude con Vito che conferma che la relazione con Miriana è stata chiusa prima del suo ingresso nella casa e che è molto dispiaciuto degli attacchi che la donna ha ricevuto da parte di Patrizia, attacchi che Trevisan non merita in quanto, a detta dell'uomo, è una donna sincera e onesta.