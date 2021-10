La soap opera Il Paradiso delle Signore verrà trasmessa anche lunedì 1 novembre 2021. Le anticipazioni rivelano infatti che al grande magazzino le Veneri saluteranno Paola. La moglie di Franco deciderà di abbandonare il posto di lavoro per riposare e non mettere più a rischio la sua gravidanza.

Intanto Vittorio ascolterà più volte la registrazione del film musicale e nonostante le modifiche alla voce di Anna, inizierà a nutrire dei sospetti a riguardo.

Diventato ormai il suo prezioso confidente, Gloria confesserà ad Armando l'accordo preso con Ezio.

I due genitori non vorranno raccontare come stanno le cose a Stefania. Per la signorina Moreau svanirà nuovamente il desiderio di rivelare alla signorina Colombo di essere sua madre. Agnese invece scoprirà che Giuseppe avrà speso tutti i risparmi di famiglia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Nel corso della trentaseiesima puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda lunedì 1/11, Tina non si sentirà ancora pronta per raccontare tutta la verità alla sua famiglia. L'unico al momento di essere a conoscenza del divorzio con Sandro e della sua malattia alle corde vocali sarà il fratello Salvatore. Nel frattempo al grande magazzino, Vittorio inizierà ad ascoltare la registrazione della demo del "musicarello".

Il direttore inizierà ad avere qualche dubbio sulla veridicità della voce della giovane Amato.

Intanto la signorina Moreau confiderà ad Armando l'accordo preso con l'ex marito. Ezio e Gloria avranno deciso di non raccontare tutta la verità a Stefania, solamente per il suo bene. In realtà il padre della signorina Colombo temerà che la presenza di Gloria in città possa ostacolare il suo rapporto con Veronica e i loro progetti familiari.

Il Paradiso 6, Paola abbandona il posto di lavoro

Le trame del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda lunedì 1 novembre 2021, rivelano nel dettaglio che Paola sarà costretta a lasciare il suo posto di lavoro al grande magazzino. La moglie di Franco deciderà di rimanere a casa per riposare e dedicarsi interamente alla sua gravidanza.

Tuttavia l'ex capo commessa approfitterà del suo tempo libero per passare dall'atelier e salutare le sue colleghe e soprattutto la signorina Moreau che ha salvato la vita a lei ed il bambino che porta in grembo.

Nel frattempo Agnese scoprirà casualmente che il marito avrà letteralmente prosciugato i risparmi di una vita. Prima di puntare il dito sul magazziniere però, la sarta vorrà avere chiara la situazione economica della famiglia. Per questo motivo la mamma di Salvatore e Tina cercherà di indagare su eventuali brutte amicizie di Giuseppe.