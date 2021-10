Il Paradiso delle Signore 6 prosegue l'appuntamento quotidiano ed importanti novità per il pubblico di Rai 1 e secondo le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 3 novembre, Gemma (Gaia Bavaro) si presenterà come candidata per il posto da venere. Intanto, Don Saverio (Andrea Lolli) parlerà con Giuseppe (Nicola Rignanese), spronandolo a dire la verità ad Agnese (Antonella Attili) sul denaro che manca dai risparmi. Infine, Vittorio (Alessandro Tersigni) sarà convinto che Tina (Neva Leoni) gli stia mentendo e ordinerà a Beatrice (Caterina Bertone) di indagare nelle sale di registrazione.

Don Saverio inviterà Giuseppe a parlare con sua moglie

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di mercoledì 3 novembre annunciano una puntata molto importante per la famiglia Amato, Dopo aver ascoltato a telefonata tra Giuseppe e Petra, infatti, Don Saverio affronterà l'uomo. Il parroco spronerà il marito di Agnese a dire tutta la verità in famiglia sul denaro che manca dal libretto di risparmio. Non è la prima volta che Giuseppe mentre a sua moglie e l'ultima bugia ha rischiato di mandare a monte il matrimonio e il suo rapporto con Salvatore (Emanuel Caserio) a causa dei suoi loschi affari. Questa volta si tratta di una menzogna ancora più grave: nessuno, infatti, sospetta che l'uomo abbia avuto un figlio illegittimo con la sua amante in Germania e questo potrebbe seriamente rimettere in discussione il matrimonio con Agnese.

Partiranno le selezioni per trovare la nuova venere del Paradiso delle signore: anticipazioni puntata mercoledì 3 novembre

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle signore che andrà in onda mercoledì 3 novembre, al grande magazzino di Vittorio avrà inizio la ricerca della nuova venere che prenderà il posto da commessa lasciato da Paola (Elisa Cheli) e Gemma non vorrà farsi sfuggire questa occasione.

La figlia di Veronica (Valentina Bartolo), infatti deciderà di presentarsi come candidata, sicura di essere scelta.

Vittorio chiederà aiuto a Beatrice: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 3 novembre, rivelano che nella puntata che andrà in onda mercoledì, i riflettori saranno puntati su Vittorio che proverà ad avere delle spiegazioni da Tina in merito al brano per il film, ma la ragazza continuerà a svincolarsi, annullando ogni tentativo del dottor Conti.

L'unica strada che resta a Vittorio sarà quella di scoprire da solo la verità, perché avrà comunque la certezza che la giovane cantante gli abbia mentito. Per capirne di più, Vittorio chiederà a sua cognata Beatrice di aiutarlo in questa vicenda e di indagare nelle sale di registrazione.