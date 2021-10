Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore che stanno andando in onda su Rai 1, le Veneri del negozio diretto da Vittorio Conti da tempo stanno "prendendo in giro" Paola Galletti, per via della fame che ha avuto ultimamente e per l'aumento di peso.

Nei prossimi episodi, la capocommessa pro tempore del Paradiso scoprirà di essere incinta e avrà problemi di salute legati alla gravidanza. Infatti, durante le puntate che verranno trasmesse in televisione fra il 25 e il 29 ottobre, Paola non si sentirà bene e Gloria Moreau interverrà tempestivamente.

La moglie di Franco finirà in ospedale e Maria, Stefania e Irene si preoccuperanno per la loro amica e collega.

Il Paradiso delle signore, episodi al 29/10: Paola è incinta, ma ha problemi

Paola Galletti è l'unica "Venere" sposata e ha una situazione sentimentale stabile. Nei prossimi episodi della fiction Rai, la dipendente del negozio di moda di Milano scoprirà di aspettare un bambino, ma la gravidanza non sarà affatto tranquilla.

La commessa, infatti, non si sentirà bene e Gloria Moreau, che è mamma, capirà immediatamente che i sintomi della sua collega saranno indice di una gravidanza problematica.

Trame dal 25 al 29 ottobre: Gloria soccorre Paola

Negli scorsi episodi, inoltre, la madre di Stefania aveva rivelato il suo passato ad Armando, confidandogli di essere stata un'ostetrica anni prima, pertanto, ha esperienza con le donne in dolce attesa.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Gloria dovrà intervenire subito per soccorrere tempestivamente Paola, che non si sentirà bene. Nel frattempo, le Veneri si preoccuperanno per le condizioni di salute della loro collega e Stefania, Maria e Irene avranno il timore che possa accaderle qualcosa.

Il Paradiso: Paola in ospedale, tempestivo l'aiuto di Gloria

Nel frattempo, Paola, dopo essere stata male, verrà ricoverata in ospedale e Dora rassicurerà le commesse del negozio di moda, comunicando che le condizioni di Galletti saranno meno preoccupanti. L'intervento tempestivo di Gloria Moreau si rivelerà fondamentale per le sorti della commessa del negozio di moda diretto da Vittorio Conti.

Quando Ezio verrà a conoscenza di quanto accaduto alla collega di sua figlia e all'aiuto che ha fornito la sua ex moglie, il papà di Stefania rifletterà sulla situazione. A quel punto, Colombo chiederà a Gloria di incontrarla nuovamente.

Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire come proseguirà la gravidanza di Paola Galletti e cosa accadrà nella vita di Gloria Moreau ora che il suo ex marito è ritornato a Milano.