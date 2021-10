Il percorso di Manuel al Grande Fratello Vip 6, potrebbe interrompersi in anticipo rispetto al previsto. Le ultime notizie che arrivano direttamente dalla casa, infatti, fanno sapere che Bortuzzo è in attesa di incontrare i propri medici per capire cosa fare dell'infezione che si è ripresentata per la terza volta in un mese. Il ragazzo, dunque, potrebbe lasciare il gioco ad un mese dal via per motivi di salute, gli stessi che in passato ha risolto esclusivamente sottoponendosi a un'operazione.

I dubbi di Manuel sul futuro al Grande Fratello Vip

Poche ore prima di una nuova puntata del Grande Fratello Vip, un concorrente ha palesato i suoi dubbi circa il suo futuro nella casa.

Dopo aver parlato dal giardino con un amico, Manuel ha ammesso di prendere seriamente in considerazione l'idea di lasciare il gioco per motivi di salute.

Confrontandosi con alcuni compagni di reality, Bortuzzo ha detto di essere preoccupato per un'infezione che si è ripresentata per la terza volta in un mese, una situazione alquanto insolita che lo ha spinto a richiedere un immediato colloquio con i medici.

"Questo problema persiste e non è normale che sia sempre uguale. Prima succedeva una volta ogni sei mesi, ora tre volte in uno", ha detto il giovane a chi gli ha chiesto spiegazioni circa l'eventualità di ritirarsi dal programma senza passare dal giudizio del pubblico.

L'affetto del pubblico del Grande Fratello Vip

"L'ultima volta che l'ho avuta per così tanto, mi sono dovuto operare", ha concluso Manuel prima che la regia del Grande Fratello Vip cambiasse inquadratura probabilmente per evitare che trapelassero troppe informazioni sul futuro del ragazzo nella casa.

La sensazione che hanno molti fan del reality, però, è che l'incontro tra Bortuzzo e i medici sarà decisivo per il prosieguo della sua avventura tra le mura di Cinecittà, soprattutto se gli esperti dovessero dirgli che il problema che sta riscontrando non è risolvibile nella casa ma solamente fuori.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il nuotatore, però, sembra preparato ad ogni evenienza, conscio della situazione nella quale si trova e che ha già vissuto nel recente passato anche in forma più grave.

Anche il signor Franco, padre del concorrente, ha confermato ai giornalisti che è un'infezione a non dare pace al figlio, che invece vorrebbe godersi liberamente l'esperienza nel programma al quale ha voluto fortemente partecipare per lanciare messaggi di positività e forza al pubblico.

Sorpresa emozionante al Grande Fratello Vip

Il responso dei medici dopo l'incontro con Bortuzzo, potrebbe non arrivare subito. Le anticipazioni della puntata del GF Vip che andrà in onda il 15 ottobre, infatti, non fanno alcun accenno alla possibilità che Manuel lasci il gioco per motivi di salute.

Al termine del daytime odierno, Alfonso Signorini ha spoilerato che il nuotatore stasera incontrerà due colleghi con i quali ha condiviso il set di una fiction ispirata alla sua vita: il concorrente, infatti, tra poche ore rivedrà Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini, campioni di nuoto e amici di vecchia data.

Nella diretta che sta per essere trasmessa su Canale 5, inoltre, non dovrebbe esserci spazio per il flirt ormai finito tra Manuel e Lulù.

Anche se la principessina ha provato a riavvicinarsi negli ultimi giorni (chiedendo vari confronti, abbracci e coccole quando ne ha voglia), il 22enne ha sempre respinto ogni possibilità di ritorno di fiamma, auspicando solo un rapporto amichevole che potrà iniziare solamente quando la ragazza non nutrirà più forti sentimenti nei suoi confronti, gli stessi che lui non ricambia sin dal primo momento.