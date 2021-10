Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 su Rai 1. Le anticipazioni relative all'episodio che andrà in onda il 13 ottobre svelano nuovi colpi di scena. Tina non accoglierà con entusiasmo la proposta fattale da Vittorio di prendere parte ad un film. Pertanto, dopo averci pensato, la ragazza comunicherà a Conti di non essere disposta a far parte del cast. Tuttavia il direttore del Paradiso non demorderà facilmente, e proporrà alla cantante un compromesso. Vittorio, pur di aver Tina come interprete, è disposto ad una totale riscrittura del copione.

Anna, invece, accetterà di buon grado l'offerta di lavoro di Conti. In questo modo la giovane Imbriani diventerà l'assistente di Beatrice. Salvatore sarà ben lieto nell'apprendere questa notizia, dato che in questo modo potrà vederla più frequentemente. Veronica chiedere ad Ezio di conoscere Stefania. Tuttavia sua figlia Gemma non sarà affatto felice della decisione della madre, la ragazza inizierà subito ad essere gelosa. Intanto Flora, in preda a momenti di difficoltà, deciderà di dare ascolto ai consigli di Agnese e Maria.

Il Paradiso, anticipazioni 13 ottobre: Tina non accetta la proposta di Vittorio

Gli spoiler dell'episodio del 13 ottobre de Il Paradiso delle Signore svelano che Tina non sembrerà entusiasta della proposta avanzatale da Vittorio.

Difatti la giovane comunicherà al suo ex direttore di non voler prendere parte al progetto del film. Tuttavia vittorio, come suo solito, non si darà per vinto. Pertanto comunicherà alla cantante di essere disposto a riscrivere la sceneggiatura del film, pur di averla nel cast.

Il Paradiso, spoiler 13/10: Gemma gelosa di Stefania

La trama della puntata de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 13 ottobre preannuncia che, Veronica chiederà ad Ezio di presentargli Stefania. L'intento della donna è di essere per la ragazza una figura materna. Tuttavia sua figlia Gemma non sembrerà molto accomodante nei riguardi di Stefania, anzi si mostrerà da subito gelosa della sua sorellastra.

Nel frattempo Anna deciderà di accettare il lavoro offertole da Vittorio. La giovane diventerà dunque l'aiuto ragioniera di Beatrice. Salvo sarà felice per questa novità, poiché sa che la potrà vedere più facilmente.

Il Paradiso delle Signore, puntata 13 ottobre: Flora in difficoltà per la nuova collezione

Le anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso in onda mercoledì 13 ottobre svelano che, Flora si troverà in grande difficoltà. La giovane non solo faticherà ad ambientarsi in una nuova città, ma avrà anche problemi con la realizzazione della nuova collezione. Pertanto deciderà di ascolterà di consigli di Agnese e Maria per svolgere un buon lavoro.