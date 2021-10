La Serie TV Imma Tataranni-Sostituto procuratore sta per tornare su Rai 1 con la seconda stagione inedita dell'omonima serie tratta dai romanzi di Mariolina Venezia.

Le indagini dell'eccentrico e integerrimo sostituto procuratore di Matera debutteranno martedì 26 ottobre 2021 in prima serata su Rai 1. I telespettatori ritroveranno Vanessa Scalera nel ruolo della protagonista, tanto determinata nel suo lavoro quanto insicura in famiglia e nella vita privata. A proposito della nuova stagione, l'attrice anticipa: "Aspettatevi di tutto".

Vanessa Scalera sulla seconda stagione di Imma Tataranni: 'Calogiuri molto presente'

In occasione dell'arrivo su Rai 1 di Imma Tataranni - Sostituto procuratore 2, l'attrice Vanessa Scalera ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, durante la quale ha parlato del suo personaggio, di Calogiuri (Alessio Lapice), della famiglia e dei suoi bizzarri outfit. Quali novità riserverà al pubblico la seconda stagione? L'interprete di origini pugliesi, con un tocco di ironia, ha anticipato: "Imma sarà sempre la stessa, in tutto il suo splendore". Dunque, i telespettatori ritroveranno la protagonista sempre schietta, risoluta e incorruttibile.

E con il giovane Ippazio come andrà? "Calogiuri sarà molto presente nella vita di Imma, ma lo sarà anche Pietro (Massimiliano Gallo)", ha dichiarato l'attrice.

Perciò, stando agli spoiler emersi nell'intervista, la protagonista continuerà ad essere indecisa tra l'amore per il marito e l'attrazione verso il giovane maresciallo.

L'interprete di Imma Tataranni anticipa: 'Aspettatevi di tutto'

Sempre nel corso dell'intervista, Vanessa Scalera ha continuato a parlare del rapporto tra la protagonista e Ippazio Calogiuri.

Come i telespettatori ricorderanno, nell'ultimo episodio della prima stagione Imma Tataranni e il giovane si sono scambiati un bacio appassionato. Cosa accadrà tra i due negli episodi inediti? L'attrice ha assicurato che non ci saranno grandi cambiamenti, ma la vita amorosa sarà sempre più complessa, visto che Imma "sarà ancora impelagata nella stessa dualità sentimentale".

L'interprete quarantaquattrenne ha poi aggiunto: "Ci saranno nuovi casi di omicidio da risolvere e outfit ancora più eccentrici al punto che il suo cattivo gusto diventerà buon gusto. Aspettatevi di tutto"

Otto nuovi casi da risolvere per Imma Tataranni

L'episodio in onda martedì 26 ottobre 2021 sarà il primo degli otto nuovi casi che compongono la seconda stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore. La protagonista nella fiction dovrà ogni volta immergersi in vicende intricate per poter assicurare alla giustizia l'assassino di turno. Le anticipazioni rivelano che il personaggio continuerà a non avere peli sulla lingua e a mantenersi sempre fuori dagli schemi, vedendo oltre i pregiudizi e il pensare comune.

Per quanto riguarda il rapporto con la figlia Valentina (Alice Azzariti), stando a quanto rivelato dall’attrice, sembra che tra le due ci saranno ancora tante incomprensioni. A differenza della prima stagione, la seconda avrà due episodi in più, ma verrà divisa in due parti. I primi quattro appuntamenti andranno in onda a ottobre-novembre 2021, mentre i restanti episodi nei primi mesi del 2022.