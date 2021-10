Per scoprire l'identità della figlia di Emma Conti il pubblico dovrà attendere mercoledì 27 ottobre, quando andrà in onda in prima serata su Canale 5 la sesta ed ultima puntata di Luce dei tuoi occhi. La fiction con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno sembra non aver deluso le aspettative dei telespettatori e, tra amori e misteri, la vicenda della protagonista giungerà alla conclusione. Sarà il finale a dare tutte le risposte, soprattutto all'interrogativo che ha dato il via alla serie, ossia "qual è l'identità di Alice?". L'ultima puntata rivelerà al pubblico cosa accadde 16 anni prima.

Due puntate separano il pubblico dal gran finale di Luce dei tuoi occhi

Mancano due appuntamenti al finale di Luce dei tuoi occhi, il drama-thriller coprodotto da Rti e Banijay Studios Italy e diretto da Fabrizio Costa. Cosa accadrà nell'ultimo appuntamento? Nelle quattro puntate andate in onda finora, sono emersi dettagli importanti, ma il puzzle non è ancora completo. Emma Conti è giovanissima quando decide di andare negli Stati Uniti per dimenticare la figlia Alice, morta poco dopo il parto. La bambina, avuta con il fidanzato Davide, non sparirà mai dalla mente della protagonista, ma allontanarsi da Vicenza la aiuta a proteggere se stessa dal dolore. A New York diventa una ballerina di fama internazionale e la sua vecchia vita sembra lontana, finchè un giorno non riceve una lettera anonima in cui si dice che la figlia è ancora viva e studia danza nella sua città natale.

Cosa accadde sedici anni prima? Il finale di Luce dei tuoi occhi dovrà rispondere all'interrogativo

Emma, dunque, decide di rientrare in Italia per scoprire l'identità della ragazza, ma il cammino verso la verità si rivela piuttosto lungo e irto di ostacoli. L'enigma che percorre Luce dei tuoi occhi non riguarda solo l'identità di Alice, ma anche e soprattutto cosa avvenne in ospedale il giorno in cui Emma partorì.

Chi mentì e per quale motivo lo fece? La vicenda ha ancora dei punti oscuri che, una volta chiariti, spiegheranno alla Conti e, contemporaneamente, ai telespettatori cosa accadde sedici anni prima. Stando alle anticipazioni del penultimo appuntamento, il cerchio inizierà a stringersi e alcuni personaggi dovranno ammettere che ruolo hanno avuto nella vicenda.

Nella puntata del 20 ottobre di Luce dei tuoi occhi Fontana sarà messo alle strette

Nella penultima puntata di Luce dei tuoi occhi, in onda il 20 ottobre, salterà fuori una lettera in cui Luigi ammette di aver preso l'auto di Leoni e di aver investito Valentina. Nel frattempo, Luca sarà sospettato dell'omicidio dell'uomo. Dopo il funerale di Romano, il giovane chiederà aiuto a Emma ed Enrico perché lo nascondano in attesa della verità. Tuttavia, successivamente deciderà di presentarsi in commissariato e dalle sue dichiarazioni emergerà il motivo per cui la Conti è tornata in Italia. Intanto, la donna ed Enrico metteranno con le spalle al muro Fontana. Il gioielliere alla fine confesserà di aver pagato per avere la figlia Martina, ma di di non sapere se si tratti o no di Alice.