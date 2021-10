Nuovo spazio dedicato alle notizie su Luce dei tuoi occhi, la popolare serie tv con protagonisti gli attori Giuseppe Zeno e Anna Valle che hanno riscontrato un discreto successo di pubblico sulla rete ammiraglia Mediaset. Gli spoiler dell'ultimo episodio in programma il 27 ottobre in prima visione sui teleschermi di Canale 5 narrano che Azzurra scapperà con la piccola Cecilia mentre Roberto informerà sua cognata Emma Conti di aver venduto sua figlia Alice per soldi.

Anticipazioni Luce dei tuoi occhi, puntata 27 ottobre: una telefonata turba Emma

Le anticipazioni di Luce dei tuoi occhi riguardanti l'ultimo episodio che i fan avranno modo di vedere mercoledì 27 ottobre in prima serata dopo l'appuntamento con "Striscia - La Notizia" annunciano inedite novità.

In dettaglio, Emma (Anna Valle) sarà vicina a scoprire la verità della scomparsa di sua figlia Alice, data per morta molti anni prima durante il parto. La ballerina di danza classica apparirà molto turbata quando riceverà una telefonata nel corso della notte.

Sua cognata Azzurra, infatti, si darà alla fuga con la piccola Cecilia. Molti, a questo punto, crederanno che l'accadimento sia legato al furto di Alice. Sarà in questo frangente che Enrico e Conti scopriranno che era stata Azzurra a occuparsi delle pratiche ospedaliere mentre la protagonista giaceva tra la vita e la morte dopo il tragico parto.

Alice scopre che Alice è stata venduta per soldi: ultima puntata di Luce dei tuoi occhi

Nell'ultima puntata di Luce dei tuoi occhi, Emma riuscirà a ritrovare Azzurra prima delle autorità competenti.

In questo frangente, la cognata in preda allo choc racconterà a Conti che suo marito è l'assassino di Luigi. Roberto, a questo punto, non avrà altra scelta che confessare di aver venduto Alice con la speranza di mettere insieme del denaro per risanare il suo disastro finanziario a causa dei problemi con la tossicodipendenza.

Purtroppo l'uomo non saprà dire dove sia finita la figlia di Conti. Per questa ragione, la ballerina cadrà nella disperazione, tanto da trovare consolazione tra le braccia di Enrico.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente del 20 ottobre, Luigi prima di morire ha confessato di aver investito Valentina con l'auto di Enrico (Giuseppe Zeno).

Luca, invece, ha pregato Emma e Enrico di nasconderlo fino al ritrovamento le prove per dimostrare la sua estraneità dei fatti. In seguito, la Conti e Leoni hanno costretto Fontana ad ammettere di aver offerto del denaro a Martina. Infine Luisa e Davide hanno deciso di sposarsi.

In attesa di vedere come finirà la Serie TV con Anna Valle, si ricorda che tutti gli appuntamenti possono essere visti in modalità on-demand sulla piattaforma "Mediaset Play Infinity".