La sesta stagione de Il Paradiso delle signore ha preso il via il 13 settembre e, nell'arco di un mese, ha mostrato al pubblico i ritorni e gli addii di alcuni personaggi, ma anche l'arrivo di nuovi volti. Uno di questi è Flora Gentile che ha destato da subito la curiosità del pubblico per via di suo padre, il defunto Achille Ravasi.

La giovane, arrivata da New York a Milano per accettare il lascito del genitore, è poi rimasta in Italia per lavorare come stilista al Paradiso. Rimane tutt'ora un personaggio avvolto dal mistero, poiché si ha sempre il dubbio che dietro la facciata di ragazza perbene possa nascondersi dell'altro.

A tal proposito, l'attrice Lucrezia Massari ha ammesso: "Ha una maschera che riuscirà a togliere con il tempo, ma ne indosserà altre".

Le tante maschere di Flora ne Il Paradiso delle signore 6: parla Lucrezia Massari

Guardando ai nuovi volti de Il Paradiso delle signore 6 e in particolare a quello di Flora Ravasi, si conosce solo una parte della sua storia, dunque, è un personaggio tutto da scoprire. La sua interprete, Lucrezia Massari, nel corso di un'intervista rilasciata a TvSerial, ha parlato di ciò che si vede dell'italo-americana e di quello che potrebbe venire fuori nel corso delle puntate. "Flora è spavalda e testarda. Penso che queste sue caratteristiche derivino dal fatto che è una ragazza cresciuta senza una figura paterna che le trasmettesse sicurezza", ha dichiarato l'attrice toscana, la quale ha poi aggiunto: "Flora ha una maschera che riuscirà a togliere con il tempo, per poi indossarne delle altre".

Flora Gentile Ravasi è una giovane donna emancipata ne Il Paradiso delle signore 6

Posto che, secondo Lucrezia Massari, l'esibizione compiaciuta del talento di Flora nasconda in realtà un disagio interiore, la giovane rappresenta una donna emancipata che decide di lanciarsi in una nuova professione in un paese straniero in cui non conosce nessuno.

Il suo percorso è quello di una donna che conquista una posizione di potere rispetto agli uomini. Infatti, l'attrice ha ammesso: "Negli anni '60, essere una donna con quel potere è straordinario. Vittorio è il suo capo, ma fondamentalmente è lei che prende tutte le decisioni su come gestire le nuove collezioni". La figliastra di Adelaide è, dunque, un esempio di emancipazione, anche perché non vede necessariamente un uomo accanto a sé.

L'esperienza de Il Paradiso delle signore 6, Lucrezia Massari: 'É stato molto intenso'

Entrare a far parte del cast de Il Paradiso delle signore 6, usando le parole di Lucrezia Massari, "è stato intenso".

L'attrice, sempre nel corso dell'intervista, ha raccontato che tornare sul set dopo uno stop prolungato a causa della pandemia, è stato strano e "bello tosto" in senso positivo. L’entusiasmo per questa nuova esperienza lavorativa non è stato attenuato dal timore di entrare a far parte di una famiglia già consolidata. Anzi, pare che l'ingresso dell'attrice sia stato facilitato dall'accoglienza ricevuta dai colleghi di set. Nonostante si sentisse l'ultima arrivata, l'attrice ha ammesso di essere riuscita a integrarsi da subito nel gruppo già affiatato del Paradiso.