I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e, nel corso delle prossime puntate (già registrate) ci sarà un triste finale per il percorso del tronista Joele Milan. Le anticipazioni sul programma di Maria De Filippi rivelano che la conduttrice non sarà per niente tenera nel momento in cui scoprirà che il tronista ha preso in giro la redazione del programma, dato che ha provato ad allacciare dei rapporti segreti con una delle pretendenti. Una puntata decisamente molto attesa dai fan social di U&D, che chiedono a gran voce di vedere la "sfuriata" in tv.

Uomini e donne, Joele Milan cacciato via dal trono

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che Joele Milan si ritroverà seriamente nei guai quando la padrona di casa gli farà notare il suo atteggiamento scorretto.

Maria De Filippi, infatti, inchioderà il tronista mostrandogli la conversazione che ha avuto in studio (durante il momento del ballo) con una delle sue pretendenti, alla quale chiese di scambiarsi i numeri per potersi poi sentire di nascosto dalla redazione e conoscersi meglio.

In questo modo, quindi, Joele si sarebbe visto con la ragazza che aveva fatto breccia nel suo cuore e, al tempo stesso, avrebbe portato avanti il suo percorso a Uomini e donne fino alla fine, acquisendo maggiore popolarità.

Maria De Filippi sbotta e manda via il tronista da U&D

Scoperto l'inganno, Maria De Filippi non ha esitato a cacciare via il tronista: la conduttrice gli ha fatto presente che non avrebbe avuto più senso il fatto che lui si mettesse in gioco per cercare l'anima gemella e così lo ha mandato via.

Joele Milan, quindi, è stato definitivamente "fatto fuori" dal parterre di tronisti di Uomini e donne e al momento, i fan della trasmissione, attendono con trepidazione di vedere in onda la puntata su Canale 5.

La registrazione della fatidica "cacciata" di Joele è avvenuta un po' di settimane e, fino a questo momento, non è stata ancora trasmessa in tv.

I fan di Uomini e donne vogliono vedere la puntata dell'addio di Joele Milan

Ecco perché i fan del programma sono in trepidante attesa di poter vedere quel momento e di assistere così a quella che è stata ribattezzata "la sfuriata di Maria".

"Sono nero perché sto aspettano Joele che viene massacrato da Maria da due settimane", ha scritto un utente su Twitter utilizzano un meme di Tina Cipollari che va via dallo studio di Uomini e donne.

"Maria ti supplico sono due settimane che aspettiamo la sfuriata contro Joele", ha scritto un altro utente social che attende con trepidazione di vedere la puntata dedicata al tronista.

C'è da scommettere che saranno ben presto accontentati, dato che la puntata dedicata a Joele potrebbe essere trasmessa entro questa o al massimo la prossima settimana.