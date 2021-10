Nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dall'11 al 15 ottobre, verrà dato un ampio spazio al triangolo formato da Alberto, Patrizio e Clara. Quest'ultima faticherà, non poco, a gestire le richieste di Alberto in merito al battesimo del piccolo Federico, ma questo non sarà che l'inizio dei suoi problemi. In questo scontro, tra genitori, si intrometterà infatti anche Patrizio che, convinto di parlare in difesa della sua amata, si lancerà in una dura invettiva contro l'avvocato Palladini. La ragazza però non apprezzerà affatto l'intervento di Giordano junior e si infurierà per l'immaturità del suo giovane compagno.

Upas, anticipazioni dall'11 al 15 ottobre: ​​Alberto vuole organizzare il battesimo

Alberto (Maurizio Aiello) e Clara (Imma Pirone) discuteranno animatamente sull'organizzazione del ricevimento per il battesimo del piccolo Federico. La ragazza vorrebbe accettare la proposta fatta da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e festeggiare al Belvedere di Palazzo Palladini, ma il suo ex non sarà affatto d'accordo. L'avvocato sa bene che organizzare l'evento in un'altra location costerebbe considerevolmente di più, tuttavia sarà pronto a indebitarsi piuttosto che accettare un favore dal suo acerrimo nemico.

Trame 11-15 ottobre: ​​la furia di Patrizio

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, la tensione tra Clara e Alberto salirà alle stelle e i due continueranno a litigare in merito all'organizzazione del battesimo.

Durante l'ennesimo scontro tra i due, avverrà qualcosa di sorprendente. Patrizio deciderà che sia giunto il momento di dire la sua e si intrometterà nella lite tra i genitori inveendo fortemente contro Alberto. Il giovane Giordano non andrà molto per il sottile e riverserà tutto il suo odio ed il suo disprezzo, sul suo rivale in amore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il ragazzo sarà convinto di essere nel giusto e di stare prendendo le difese di Clara, tuttavia la reazione di quest'ultima lo lascerà sconcertato. La giovane Curcio infatti si arrabbierà molto con lo chef, per essersi intromesso in una discussione tra lei e il padre di suo figlio. Spiazzato dalla reazione della sua amata, Patrizio non potrà fare altro che andarsene via con la coda tra le gambe.

Un posto al sole, puntate dall'11 al 15 ottobre: ​​Clara ha dubbi sulla sua relazione

La reazione immatura di Patrizio farà riflettere Clara, seriamente sul prosieguo della sua relazione. Nel frattempo la ragazza penserà a suo figlio ed escogiterà una soluzione che possa accontentare tutti. La ragazza, con grande discrezione, chiederà a Giulia (Marina Tagliaferri) di poter organizzare l'evento alla Terrazza. In questo modo i costi sarebbero contenuti e allo stesso tempo si eviterebbe di accettare la proposta di Roberto. In seguito Patrizio, conscio dei suoi errori, cercherà di porre rimedio con Clara e lo farà dando prova di grande maturità.